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Рубрика: В мире

В МИД РФ осудили планы США расширить военную инфраструктуру в Австралии

В МИД России прокомментировали сообщения о планах Вашингтона активизировать взаимодействие в военной сфере с Австралией, расширить присутствие на островах Тихого океана. В регион будут переброшены истребители и бомбардировщики.

Фото: AP Photo/Domenico Stinellis
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"Это же в рамках "зеленой экономики" все делается, да? Экологическая повестка в действии, так сказать. В нее особенно хорошо верится после информации о планах англосаксов по запуску атомных субмарин и увеличении наступательных вооружений у берегов Австралии", - написала в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, в середине сентября Австралия, Великобритания и США объявили о создании нового партнерства, который назвали AUKUS. Альянс может быть расширен в будущем, заявил представитель Белого дома Курт Кэмпбелл.

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