В Москве пройдет крупнейшее мероприятие достижений научной и практической медицины

2021 год объявлен Президентом РФ В.В. Путиным Годом науки и технологий. Вызовы пандемии, с которыми столкнулось человечество, остро обозначили колоссальную значимость данной сферы и способствовали выводу науки в ранг национальных приоритетов нашей страны.

Итоги Года в области медицины будут подведены на Международном научно-практическом форуме "Российская неделя здравоохранения-2021", который состоится с 6 по 10 декабря 2021 г. в ЦВК "ЭКСПОЦЕНТР". "Российская неделя здравоохранения" вошла в план основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года науки и технологий в 2021 году (распоряжение Правительства РФ от 13.03.2021 №605-р) и является одним из основных федеральных мероприятий Года в области медицины.

Организаторами Форума являются Государственная Дума Федерального Собрания РФ, Министерство здравоохранения РФ и АО "ЭКСПОЦЕНТР". Форум проводится при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Федерального агентства по туризму, под патронатом ТПП РФ.

В рамках Года науки и технологий особое внимание будет уделено поддержке научной деятельности, наставничеству и трудоустройству молодых ученых-медиков и специалистов. На мероприятиях Форума обсудят тенденции развития мировой и отечественной медицины, одной из основных тем станет противодействие новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

В выставках "Здравоохранение", "Здоровый образ жизни", "MedTravelExpo. Санатории. Курорты. Медицинские центры" примут участие около 700 компаний из 25 стран. Новейшие медицинские технологии и инновационные разработки, а также услуги санаторно-курортной отрасли продемонстрируют ведущие российские и зарубежные производители.

На площадке Форума будет открыта ежегодная экспозиция "ФармМедПром", которая организуется под эгидой Минпромторга России.

На коллективном стенде будет представлена продукция российских компаний - производителей лекарственных препаратов, медицинских изделий и оборудования. Фармацевтические средства охватят широкий спектр терапевтических областей. Также посетители смогут ознакомиться с медизделиями и оборудованием, применяемыми для борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Кроме этого будут представлены лучшие образцы российского хирургического и диагностического оборудования, имплантируемые медицинские изделия, томографы и рентгеновские аппараты и многое другое.

В рамках подведения итогов Года науки и технологий в медицине ключевыми событиями научно-практической программы Форума станут более 60 крупных мероприятий в разных областях здравоохранения.

Одна из задач Года науки и технологий состоит в привлечении талантливой молодежи в сферу науки и технологий, поэтому Междисциплинарный форум "Медицина молодая", организуемый 7 декабря Международным фондом развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова и АО "ЭКСПОЦЕНТР" при поддержке профильных федеральных органов законодательной и исполнительной власти, союзов, ассоциаций и вузов станет ключевым мероприятием "Российской недели здравоохранения". Форум пройдет в гибридном формате, что позволит обеспечить подключение к его сессиям более 60 региональных медицинских вузов России.

На Форуме обсудят основные вопросы государственной политики, инвестиционного развития, кадрового потенциала, представят заинтересованному профессиональному сообществу разработки талантливых молодых ученых.

"За прошедшие два года человечество особенно остро ощутило ценность профессии медицинского работника. Ежедневно мы видим настоящие подвиги людей, которые спасают миллионы жизней, разрабатывают новые лекарства, ведут исследовательскую работу.

В Год науки и технологий для развития медицинских исследований реализуется целый комплекс мер национального проекта "Наука и университеты". Идет обновление приборной базы, выделяются гранты на проведение научных исследований, создаются молодежные лаборатории, медицинские университеты включаются в программу стратегического академического лидерства "Приоритет-2030".

"Российская неделя здравоохранения-2021" и форум "Медицина молодая" позволят молодым ученым, врачам - представителям 60 профильных вузов - обсудить эффективность реализуемых мер, обменяться опытом и представить свое видение перспектив развития российской медицины", - прокомментировал заместитель Председателя Правительства, сопредседатель оргкомитета Года науки и технологий Дмитрий Чернышенко.

Трансляция форума "Медицина молодая" будет доступна по ссылке.

Более подробно с программой мероприятий "Российской недели здравоохранения-2021" можно ознакомиться на сайте.

В целях недопущения распространения заболевания новой коронавирусной инфекцией и в соответствии с п. 34 Указа Мэра Москвы от 08.06.2020 № 68-УМ "Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности" мероприятия "Российской недели здравоохранения" пройдут в формате COVID-free. Дополнительная информация по ссылке.