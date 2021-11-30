В оборонной промышленности прошли серьезные кадровые перестановки

Концерн Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) госкорпорации Ростех возглавил ранее занимавший в КРЭТ должность заместителя генерального директора по гособоронзаказу Александр Пан. Николай Колесов, руководивший АО "КРЭТ" с 2009 года, перешел на другую должность в структуре Ростеха - стал генеральным директором АО "Вертолеты России".

Андрей Богинский, бывший главным вертолетостроителем России, переходит из "Вертолетов России" в ОАК на должность заместителя гендиректора по гражданской авиации - генерального директора Корпорации "Иркут".

Как сказали в Ростехе, кадровая ротация призвана усилить работу авиастроительных компаний по приоритетным направлениям. КРЭТ ведет импортозамещение и разработку современной авиационной бортовой электроники. Перед ОАК и "Вертолетами России" стоят масштабные задачи, связанные с развитием гражданских авиационных программ и продвижением на рынки воздушных судов новых типов.

"Все три руководителя давно работают в авиационном комплексе Ростеха и зарекомендовали себя как профессиональные топ-менеджеры. Они хорошо знают производство и понимают специфику отрасли. Принимая кадровые решения, мы опирались на их опыт, компетенции, наличие успешных управленческих кейсов. Отечественное авиастроение сегодня набирает обороты. Мы выводим на рынок новые линейки самолетов и вертолетов, хорошо оснащенных, конкурентоспособных по цене и характеристикам. Такие назначения - это большие надежды и большая ответственность", - прокомментировал кадровые перестановки генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Справка "РГ"

Александр Владимирович Пан родился в 1976 в городе Семипалатинск. В 2000 году окончил Московскую Государственную академию тонкой химической технологии имени М.В. Ломоносова. Работу в КРЭТ начал в 2014 году в должности начальника Департамента топливно-энергетического комплекса.