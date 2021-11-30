В Роспотребнадзоре призвали граждан провести новогодние праздники дома

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала граждан провести новогодние праздники дома, внутри страны. "Ситуация развивается в разных странах по-разному", - подчеркнула она. Меры реагирования властями этих стран тоже могут быть разными.

"Сегодня есть риск получить новую инфекцию, новый вариант штамма, и есть риск остаться где-то на неопределенно долгий срок", - предупредила главный санитарный врач России.

Вместо отдыха, по ее словам, можно не только потерять потраченные деньги, но и получить значительный вред здоровью.