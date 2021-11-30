В России запущен аналог TikTok

В России запущена новая социальная сеть Yappy, которая позволяет публиковать короткие вертикальные видео. Как и в случае с TikTok, длина роликов ограничена 60 секундами.

Разработчиками соцсети является компания Ritm Media, входящая в состав холдинга "Газпром-медиа".

"IT-новинка будет отвечать последним трендам рынка социальных сетей и выйдет в формате UGC-видеостока с поддержкой коротких вертикальных видео", - говорится в пресс-релизе Ritm Media.

Приложение доступно для скачивания в App Store и Google Play.

Ранее глава холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров заявил, что создание платформы обусловлено тенденцией на "вертикализацию" видеоконтента для смартфонов.

Напомним, в декабре 2020 года "Газпром-медиа" купил российское приложение коротких видео "Я молодец" - аналог TikTok. На его базе и создана Yappy.