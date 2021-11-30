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30.11.2021 09:53
Рубрика: Экономика

В Ростуризме назвали самые популярные горнолыжные курорты России

Текст: Евгений Гайва
В зимний сезон, особенно на новогодние праздники, в России наиболее популярны горнолыжные комплексы, которые будут загружены почти на 100%, сообщили в Ростуризме. В ведомстве при этом призвали туристов не пользоваться услугами "черных гидов".
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

"Традиционно особой популярностью пользуются активные виды зимнего отдыха, особенно горные лыжи, сноуборд. Очень популярны этой зимой Красная Поляна, Архыз, Домбай и Приэльбрусье, Хибины в Мурманской области, Гора Белая на Урале, "Горный воздух" на Сахалине, и, конечно, Шерегеш в Кузбассе, куда, кстати, со вчерашнего дня начали летать доступные чартеры", - сказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова, чьи слова приводит пресс-служба.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Она отметила, что в России начинается зимний туристический сезон, и бронирования на зиму идут очень активно.

По данным Ростуризма, в регионах проверили надежность инфраструктуры, включая подъемники, отработали меры реагирования при сложных метеоусловиях и сходе лавин, проверили систему навигации и оповещения для туристов при плохой погоде.

Активный зимний отдых часто связан с маршрутами повышенной опасности. Потому туристам рекомендовали обращаться только к аттестованным регионами гидам, и аттестованным спортивными федерациями инструкторам-проводникам. В случае выхода на маршрут в горной местности или вдали от населенных пунктов и дорог, путешественникам рекомендовали включить в страховку услуги эвакуации вертолетом. Стоит такая страховка в среднем около 5-6 тысяч рублей, отметили в Ростуризме. Кроме того, перед выходом на маршруты повышенной сложности стоит обязательно зарегистрироваться в МЧС через портал Госуслуг.

В ведомстве напомнили, что в следующем сезоне 2022/23 гг. будут действовать новые правила работы инструкторов-проводников, классификации треккинговых и горнолыжных маршрутов. Но пока изменения не вступили в силу, в Ростуризме призвали регионы и управляющих горнолыжными курортами продолжить работу по аккредитации и популяризации перечня официальных гидов.

Фото: Пресс-служба Роза Хутор
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Особое внимание уделено соблюдению санитарно-эпидемиологических норм. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, в ситуации возросшего спроса на отдых внутри страны, особенно на горнолыжных курортах, Ростуризм в рамках межведомственных рабочих групп отработал вопросы обеспечения безопасности туристов. "Каждый субъект в зависимости от ситуации с распространением COVID-19 самостоятельно принимает решение о введении дополнительных ограничений. Мы просим туристов быть внимательными и заранее проверять информацию о действующих на территории того или иного региона ограничениях", - заметил вице-премьер.

Как сообщили в Российском союзе туриндустрии, управление Роспотребнадзора Вологодской области рекомендовало запретить въезд в Великоустюгский район организованных детских групп во время новогодних и рождественских каникул. При этом, запрет не распространяется на индивидуальных туристов и семей с детьми, которые планируют посетить Великий Устюг в новогодние и рождественские праздники. Для этого им необходимо предъявить QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании, либо трехдневный отрицательный ПЦР-тест. Как отмечают представители туриндустрии, такой шаг подорвет туристический рынок региона. Великий Устюг является одним из основных зимних направлений, спрос на поездки к Деду Морозу высокий, и многие туры уже раскуплены.

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