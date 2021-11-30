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30.11.2021 21:30
Рубрика: Экономика

В Самаре предложили возить учителей бесплатно

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)
Российская газета - Федеральный выпуск № 272(8623)
Депутаты областной Думы считают, что такая социальная льгота финансово поддержит работающих педагогов и будет способствовать привлечению молодых кадров в школы.

Сегодня в самарских школах не хватает 600 учителей. Эту нагрузку берут на себя работающие педагоги. По данным управления общего и дополнительного образования профильного городского департамента, больше 2,7 тысячи предметников в 5-11-х классах работают на две ставки и больше. Это при том, что почти у половины работающих педагогов стаж - более 20 лет, а после 25 лет стажа, напомним, учителя уже могут выходить на пенсию по выслуге лет.

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- Важно понимать, что в рамках муниципальной составляющей, особенно это касается мегаполисов, можно повлиять на ситуацию (с дефицитом кадров. - Прим. ред.) через льготный проезд на общественном транспорте, - заявил на заседании в губернском парламенте председатель Думы Самары Алексей Дегтев. - Из 19 тысяч учителей, работающих в регионе, более шести тысяч работают в Самаре. Большинство из них пользуются услугами муниципального транспорта, добираясь до работы и обратно, зачастую с пересадками. Суммы за проезд в месяц у них набегают существенные, а если сделать льготу для педагогов по принципу социального проездного, - это было бы для них большим подспорьем.

В то же время депутат говорит, что ограничиваться введением только социальных льгот было бы неправильно. Такие меры не могут заменять повышение зарплат учителям, которые "должны быть на уровне экономики, но этого можно достичь только с поддержкой федерального бюджета".

- Идея с бесплатным проездом неплохая, но проблему нехватки кадров в школах она не решит, - уверен директор школы "Образовательный центр "Южный город" Владимир Кильдюшкин. - Но в целом я эту меру поддержки одобряю. Ведь у учителей нет никаких льгот. А это важно для педагогов с точки зрения самоощущения, осознания, что власти заботятся.

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