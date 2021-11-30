В Самарской области реконструировали трассу Тольятти - Ягодное. Одна из ее будущих развязок приведет на международный маршрут "Европа - Западный Китай". А в Кургане открыли движение на мосту, который уже соединил центр города с двумя крупными микрорайонами.

В Кургане открыли мост. Жители города ждали этого события два года. Фото: Николай Пушилин

Представитель подрядной организации, руководитель проекта реконструкции автодороги Тольятти - Ягодное Алексей Михалев рассказал, что на объекте предусмотрено две развязки. Одна из них - это пересечение с автодорогой, которая будет идти в обход Тольятти с выездом на мост через Волгу. Строящийся мост и трасса станут частью международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай".

"Это хорошее подспорье для развития транспортной логистики, различных технологических решений, которые акцентированы здесь, в технопарке "Жигулевская Долина", - отметил Евгений Болтенков, руководитель компании - резидента технопарка.

В Кургане после реконструкции открыли путепровод по проспекту Машиностроителей, который курганцы называют просто мост ЖБИ. Мост связывает центр города с двумя крупными микрорайонами, разделенными железнодорожными путями. Его построили в 1973 году. Когда возводили, видимо, не рассчитывали на такой поток машин (до реконструкции в сутки здесь проходило 16 тысяч автомобилей), поэтому он быстро износился и стал разрушаться на глазах.

Путепровод включили в нацпроект "Безопасные качественные дороги" и в сентябре 2019 года закрыли на масштабную реконструкцию. Стоимость контракта - свыше миллиарда рублей. Строители признаются: им впервые пришлось работать над крупным проектом под пристальными взглядами курганцев.

6 тысяч дорожных объектов приведут к нормативу в 84 регионах в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги"

Жители районов, где живет треть населения, два года добирались на работу в центр объездными путями, поэтому действительно очень ждали открытия перехода. И вот свершилось! 25 ноября по обновленному трехпролетному мосту с четырьмя полосами движения первой прошла колонна мостостроительной техники. Пешеходы порадовались за тротуары: они стали заметно шире.

Всего был реконструирован участок протяженностью один километр 663 метра, включая путепровод длиной 800 метров и подходы к нему.

Здесь были проведены не только наземные работы, но и проложены коммуникации. Строители заверили: при хорошем обслуживании мост простоит 100 лет.