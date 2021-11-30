В Самарской области реконструировали трассу Тольятти - Ягодное

Новости

Минэнерго рассмотрит ряд мер для стабилизации цен на топливо 17:40
В Москве вводят льготы для инвесторов студенческих арендных домов 17:40
В российских судах появятся системы распознавания речи 17:28
"Всегда был сам по себе": Лоза поделился воспоминаниями о Градском 17:18
В Рязани самосвал въехал в остановку, два человека погибли 17:13
Матвиенко: Совет по защите семьи обсудит развитие индустрии детских товаров 17:08
Умерла одна из создателей "Иванова детства" Ирина Софиева 17:07
Мошенники обманули пенсионеров на 90 миллионов рублей 17:06
Рынок квантовых вычислений будет расти на 50% в год 16:59
"Кинопоиск" назвал главных русских кинозвезд ближайшего будущего 16:58
Власти Коми предложили допускать к работе сотрудников с антителами 16:48
Путин: Россия не откажется от доллара 16:45
РФ и Греция подписали договор о взаимодействии в нейтральных водах 16:45
РЖД: Китай закрыл погранпереходы для неконтейнерных грузов 16:43
Комитет Совфеда по науке поддержал концепцию проекта о QR-кодах 16:31
Путин рассказал о планах посетить открытие Олимпиады в Пекине 16:30
В Сети продают билеты на премьеру "Человека-паука" за 25 тысяч долларов 16:15
Путин рассказал об успешном испытании новой гиперзвуковой ракеты 16:15
Вильфанд рассказал, какие регионы ждет теплый декабрь 16:08
Появились новые отрывки из третьего "Человека-паука" 16:07
При крушении военного вертолета в Азербайджане погибли 14 человек 16:03
На Южном Урале ввели обязательную вакцинацию студентов и пенсионеров 15:52
Продюсер "Голоса" рассказал о будущем шоу после смерти Градского 15:49
Производитель конфет Mozartkugel объявил о банкротстве 15:41
Александр Невский снова снимет боевик 15:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
30.11.2021 17:22
Рубрика: Экономика

В Самарской области реконструировали трассу Тольятти - Ягодное

Текст: Ольга Дмитренко, Валентина Пичурина
В Самарской области реконструировали трассу Тольятти - Ягодное. Одна из ее будущих развязок приведет на международный маршрут "Европа - Западный Китай". А в Кургане открыли движение на мосту, который уже соединил центр города с двумя крупными микрорайонами.
В Кургане открыли мост. Жители города ждали этого события два года. Фото: Николай Пушилин

Представитель подрядной организации, руководитель проекта реконструкции автодороги Тольятти - Ягодное Алексей Михалев рассказал, что на объекте предусмотрено две развязки. Одна из них - это пересечение с автодорогой, которая будет идти в обход Тольятти с выездом на мост через Волгу. Строящийся мост и трасса станут частью международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай".

Фото: Сергей Михеев
Насколько безопаснее стали российские дороги

"Это хорошее подспорье для развития транспортной логистики, различных технологических решений, которые акцентированы здесь, в технопарке "Жигулевская Долина", - отметил Евгений Болтенков, руководитель компании - резидента технопарка.

В Кургане после реконструкции открыли путепровод по проспекту Машиностроителей, который курганцы называют просто мост ЖБИ. Мост связывает центр города с двумя крупными микрорайонами, разделенными железнодорожными путями. Его построили в 1973 году. Когда возводили, видимо, не рассчитывали на такой поток машин (до реконструкции в сутки здесь проходило 16 тысяч автомобилей), поэтому он быстро износился и стал разрушаться на глазах.

Путепровод включили в нацпроект "Безопасные качественные дороги" и в сентябре 2019 года закрыли на масштабную реконструкцию. Стоимость контракта - свыше миллиарда рублей. Строители признаются: им впервые пришлось работать над крупным проектом под пристальными взглядами курганцев.

6 тысяч дорожных объектов приведут к нормативу в 84 регионах в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги"

Жители районов, где живет треть населения, два года добирались на работу в центр объездными путями, поэтому действительно очень ждали открытия перехода. И вот свершилось! 25 ноября по обновленному трехпролетному мосту с четырьмя полосами движения первой прошла колонна мостостроительной техники. Пешеходы порадовались за тротуары: они стали заметно шире.

Всего был реконструирован участок протяженностью один километр 663 метра, включая путепровод длиной 800 метров и подходы к нему.

Здесь были проведены не только наземные работы, но и проложены коммуникации. Строители заверили: при хорошем обслуживании мост простоит 100 лет.

Экономика Транспорт Национальные проекты 2019-2024

Главное сегодня

Путин пока не принял решение о новом президентском сроке
В Петербурге метро закроют в новогоднюю ночь
"Омикрон" обнаружен почти в 20 странах и регионах мира
Песков напомнил условие переговоров с Киевом о транзите газа
Набиуллина предложила не продлевать льготную ипотеку
Россияне рассказали, что хотят получить от работодателя на Новый год
Что будет с рублем в декабре