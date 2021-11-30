В СНГ скоординируют подходы для противодействия фальсификации истории

Координация подходов на международных площадках в контексте противодействия попыткам фальсификации истории включена в повестку консультаций, которые прошли во вторник в штаб-квартире СНГ в белорусской столице.

В заседании приняли участие представители информационных служб внешнеполитических ведомств Содружества. Они обменялись также мнениями и практическим опытом по информационному сопровождению крупных внутри- и внешнеполитических мероприятий, проводимых в СНГ, и взаимодействию со СМИ в современных условиях, наметили шаги по информационному обеспечению значимых событий на пространстве Содружества.

Представители информационных служб обсудили возможности реагирования на распространение заведомо ложной информации, рассмотрели перспективы дальнейшего развития сотрудничества между национальными средствами массовой информации, в том числе в различных форматах обмена опытом, подготовки и повышения квалификации кадров, передает БЕЛТА.