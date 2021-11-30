Пентагон расследует авиаудар США по Сирии с 80 погибшими

Министр обороны США Ллойд Остин приказал провести новое расследование авиаудара, нанесенного американскими военными по Сирии в 2019 году. Тогда погибли около 80 человек, в том числе десятки женщин и детей, сообщает The New York Times. Это решение было принято после того, как СМИ распространили информацию, что Пентагон попытался скрыть сам факт рейда, не сумев расследовать обстоятельства трагедии.

Офицер по правовым вопросам Пентагона предупредил военных, что бомбардировка является возможным военным преступлением, но представители министерства обороны предприняли шаги для сокрытия удара и его последствий. Расследование генерального инспектора министерства обороны закончилось зашедшим в тупик отчетом, в котором не упоминалось о проведенной в САР операции.

Как сообщает портал Axios, военные следователи изучат факты жертв среди гражданского населения, проанализируют документацию и процесс отчетности о бомбардировке местности и установят, должен ли кто-либо нести ответственность за гибель мирных жителей. Расследование курирует генерал Майкл Гарретт, который возглавляет командование сухопутных войск и не участвовал в принятии решения о нанесении удара. У него будет 90 дней, чтобы завершить расследование. Профильные комитеты палаты представителей и сената по вооруженным силам также заявили, что расследуют обстоятельства авиаудара.