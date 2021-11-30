Новости

Американский эсминец Arleigh Burke возобновил операцию в Черном море 05:30
Пентагон расследует авиаудар США по Сирии с 80 погибшими 05:15
Глава ФРС предупредил о рисках для экономики США из-за штамма "омикрон" 04:55
Гинцбург: Назальная вакцина защитит и непривитых "Спутником V" 04:11
Власти Нью-Йорка призвали жителей носить маски внутри помещений 03:35
Врач Звонков посоветовал не садиться за руль с высокой температурой 02:58
Отрыв Месси от Левандовски в голосовании за "Золотой мяч" составил 33 балла 01:36
В МИД РФ осудили планы США расширить военную инфраструктуру в Австралии 01:31
Москву накрыл мощный ливень 00:52
В Екатеринбурге скончалась экс-редактор портала Е1 Наталья Попова 00:32
Не менее пяти человек погибли во время урагана в Стамбуле 29.11.2021
Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ 29.11.2021
В Австрии планируют штрафовать за отказ от вакцинации 29.11.2021
Новое лекарство "МИР-19" будет эффективным против штамма "омикрон" 29.11.2021
В Японии ученые вылечили обезьяну от ВИЧ 29.11.2021
376 453 человека в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 29.11.2021
Первое совместное учение ВМФ России и ВМС стран АСЕАН пройдет в Индонезии 29.11.2021
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на белорусско-польской границе 29.11.2021
Захарова: Гумпомощь Донбассу не противоречит Минским соглашениям 29.11.2021
Песков назвал ответственных за возможные ограничения по "омикрон"-штамму 29.11.2021
В Крыму ураганный ветер оставил без электричества 56 тысяч человек 29.11.2021
Гинцбург: Детскую вакцину от ковида надо включить в нацкалендарь прививок 29.11.2021
В Крыму ослабили антиковидные ограничения 29.11.2021
Первый случай заражения штаммом "омикрон" выявили в Испании 29.11.2021
МЧС Крыма предупредило об усилении ветра до ураганного 29.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
30.11.2021 05:15
Рубрика: В мире

Пентагон расследует авиаудар США по Сирии с 80 погибшими

Текст: Максим Макарычев

Министр обороны США Ллойд Остин приказал провести новое расследование авиаудара, нанесенного американскими военными по Сирии в 2019 году. Тогда погибли около 80 человек, в том числе десятки женщин и детей, сообщает The New York Times. Это решение было принято после того, как СМИ распространили информацию, что Пентагон попытался скрыть сам факт рейда, не сумев расследовать обстоятельства трагедии.

В Сирии обстреляли американскую военную базу

Офицер по правовым вопросам Пентагона предупредил военных, что бомбардировка является возможным военным преступлением, но представители министерства обороны предприняли шаги для сокрытия удара и его последствий. Расследование генерального инспектора министерства обороны закончилось зашедшим в тупик отчетом, в котором не упоминалось о проведенной в САР операции.

Как сообщает портал Axios, военные следователи изучат факты жертв среди гражданского населения, проанализируют документацию и процесс отчетности о бомбардировке местности и установят, должен ли кто-либо нести ответственность за гибель мирных жителей. Расследование курирует генерал Майкл Гарретт, который возглавляет командование сухопутных войск и не участвовал в принятии решения о нанесении удара. У него будет 90 дней, чтобы завершить расследование. Профильные комитеты палаты представителей и сената по вооруженным силам также заявили, что расследуют обстоятельства авиаудара.

В мире США В мире Ближний Восток Сирия

Главное сегодня

Гинцбург: Назальная вакцина защитит и непривитых "Спутником V"
Путин освободил многодетные семьи от НДФЛ при продаже жилья
Захарова: Гумпомощь Донбассу не противоречит Минским соглашениям
Новое лекарство "МИР-19" будет эффективным против штамма "омикрон"
Центр Гамалеи пообещал разработать вакцину от омикрона за 10 дней
Смогут ли США разрушить сделку ОПЕК+
Американцев поразили фото советского солдата Кобытева до и после войны