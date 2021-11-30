Обязательное применение BIM на объектах госзаказа с 1 января 2022 года уже послужило стимулом для более активного внедрения новых технологий строительства. "Тот, кто внедрит наиболее передовые системы управления по цифровым технологиям, в конечном счете получит импульс к развитию. Мы не можем строить старыми, дедовскими методами", - заявил зампред правительства Марат Хуснуллин.

Одной из таких перспективных технологий в ближайшее время может стать использование беспилотников на стройках. Как рассказал CEO компании Russia TraceAir Артур Хасиятуллин, автоматизировать стройку можно с помощью дронов и облачной платформы. В отрасли только начинается внедрение таких технологий. Однако недавние решения правительства внушают оптимизм.

"В этом году появился целый ряд поручений, которые фокусируют внимание на необходимости использовать аэромониторинг для сбора данных. Это постановление правительства N 331 о ведении информационной модели объекта капстроительства, изменения в статьи Воздушного кодекса, поручение президента по развитию нефтегазохимической отрасли и другое, - отметил эксперт. - Лет через пять дроны на стройке будут привычными, как геодезия".

В то же время среди актуальных проблем цифровизации отрасли и внедрения новейших технологий эксперты называют отсутствие ГИС и федеральной нормативно-технической базы цифровизации в строительстве. Но на практике создание общих информационных площадок уже происходит. Так, ведущие дорожные подрядчики и BIM-разработчик организуют IT-платформу для создания информационных моделей в дорожном строительстве. Работа с информационными моделями объектов поможет минимизировать сроки и уменьшить затраты на строительство.

Использование цифрового моделирования и проектирования позволит добиться и большего эффекта от внедрения современных энергосберегающих и экологичных технологий в строительной отрасли. По словам президента НОПРИЗ Михаила Посохина, лишь в последнее время пришло понимание, что снижение ресурсопотребления и сохранение окружающей среды тесно взаимосвязаны. "Сегодня процесс цифровизации отрасли ставит перед профессиональным сообществом задачу - в сжатые сроки сформировать и внедрить решения, способствующие ее высокотехнологичной трансформации, основанной на цифровых компетенциях. В связи с этим важно сообща работать в этом направлении", - отмечают в НОПРИЗ.

Снижение ресурсопотребления и сохранение окружающей среды сегодня тесно взаимосвязаны

Экологичность и технологичность, уникальные современные архитектурные решения, скорость, доступность и высокое качество делает все более популярным в нашей стране модульное домостроение. Как рассказал Руслан Муханов, основатель компании Escapenow, занимающейся производством модульных гибридных апартаментов для жизни и бизнеса, сейчас эта технология выходит на такой уровень, что модульные дома становятся равнозначной альтернативой капстроительству, новой архитектурной формой. И яркое доказательство тому - намерение ключевых игроков рынка (ГК ПИК, "Эталон") в ближайшие годы строить МКД по модульной технологии. Минстрой обещает, что такие технологии займут до 2030 года около четверти рынка многоэтажного строительства.

Если говорить про малоэтажный рынок, то доля модульного строительства на рынке постоянно растет. "Безусловно, большую роль в развитии модульного домостроения сыграла эпидемическая ситуация. В период пандемии спрос на объекты загородной недвижимости сильно возрос, люди начали покупать землю и организовать на ней шеринг-бизнес. Взлетели цены на материалы, и для многих приобретение стандартных объектов оказалось неподъемной задачей. Рынку нужно было что-то предложить покупателям, причем очень быстро. Люди были не готовы ждать 2-3 года, а хотели получить жилье здесь и сейчас. И именно модульное домостроение смогло предложить такие варианты", - подчеркнул Руслан Муханов.

30 процентов составляет экономия сроков возведения объекта при использовании BIM-технологий

Еще одна точка роста для технологии - туризм. Модульное строительство дает возможность в короткие сроки создавать готовую отельную инфраструктуру, и сюда устремлены сейчас взгляды предпринимателей. Весь процесс от заказа до доставки модуля с завода занимает около полутора месяцев. Таким образом, обеспечивается высокая скорость строительства. При этом заводская сборка и отделка домов дают возможность полностью контролировать процесс от и до, что значительно снижает риск брака и необходимости перерабатывать проект в ходе производства.

А это значит, что можно говорить о максимальном качестве сборки, которой гораздо сложнее достичь в "полевых" условиях, где не последнюю роль могут сыграть погода и человеческий фактор. Во-вторых, использование для производства модульных апартаментов стального каркаса позволяет перевозить дома в уже готовом виде, с мебелью и техникой.

Так что новые технологии, материалы и оборудование способны в корне изменить такую консервативную отрасль, как строительство. Сегодня здесь происходит настоящая технологическая революция, результатом которой должно стать предложение качественных, технологичных и доступных решений на рынке.