В Вене договорились возобновить обсуждение по ядерной сделке с Ираном

В Вене после перерыва длиною более пяти месяцев стартовал седьмой раунд переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). На нем уже достигнута договоренность возобновить деятельность двух экспертных групп по санкциям и ядерным вопросам. Об этом 30 ноября сообщает МИД РФ.

"Достигнута договоренность о перезапуске двух экспертных рабочих групп по санкциям и ядерным вопросам. В целом старт переговоров оценивается участниками как положительный и конструктивный, внушающий определенный оптимизм", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Также в заявлении подчеркнуто, что стороны стремятся "в возможно короткие сроки выйти на результат".

Седьмой раунд переговоров с участием совместной комиссии Ирана и "пятерки" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, Франция) по вопросам возобновления действия СВПД стартовал 29 ноября. Ранее переговоры были приостановлены в июне по причине президентских выборов в Иране.

До того, в ходе весенних переговоров, был составлен подлежащий отмене список санкций США в отношении Ирана, а также определены шаги, которые надо предпринять Исламской республике, чтобы вернуться к ядерной сделке.