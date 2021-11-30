В ВОЗ призвали не "наказывать" страны, где выявлен "омикрон"-штамм

Государства должны предпринимать пропорциональные меры для защиты от новых штаммов коронавируса, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Мы призываем все государства-члены принять рациональные, пропорциональные меры по снижению риска в соответствии с Международными медико-санитарными правилами", - сказал он.

Глава ВОЗ также поблагодарил Ботсвану и ЮАР за то, что они своевременно сообщили о выявлении нового штамма коронавируса.

Ранее Роспотребнадзор потребовал соблюдения 14-дневного карантина от граждан, которые вопреки рекомендациям находились по личным нуждам в странах, где зафиксировано появление нового штамма коронавируса "омикрон".