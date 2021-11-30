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30.11.2021 19:57
Рубрика: Власть

В ЗАГСы можно будет обращаться не по месту прописки

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 272(8623)
Вводится экстерриториальный принцип работы ЗАГСов. Это значит, что граждане теперь смогут обратиться для регистрации актов гражданского состояния в любой ЗАГС. Так что, скажем, оформить свидетельство о рождении ребенка можно будет не по месту прописки.

Недавно была завершена работа по формированию и наполнению Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. Как сообщал ранее министр юстиции Константин Чуйченко, в электронный вид было переведено более 524 млн записей из архивов ЗАГС начиная с 1926 года. Создание реестра позволило перевести ЗАГСы на экстерриториальный принцип работы. Это значит, что у человека перестанут спрашивать прописку.

Фото: iStock
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"Раньше в большинстве случаев необходимо было обращаться в ЗАГС по месту наступления события (например, по месту рождения ребенка), по месту жительства или по месту хранения актовой записи. Только вступить в брак можно было в любом ЗАГСе. Новые изменения в законодательстве устраняют такое ограничение", - отметил министр юстиции.

Также теперь в любом ЗАГСе можно будет получить справки и повторные свидетельства, внести изменения и исправления в актовые записи, провести восстановление и аннулирование таких записей. Можно будет также обратиться в МФЦ.

В электронный вид было переведено более 524 млн записей из архивов ЗАГС, начиная с 1926 года

Как подчеркнул председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, особенно важными новые принципы могут оказаться, когда надо оперативно восстановить документы, например, свидетельство о рождении или о заключении брака.

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