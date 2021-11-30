Вакцина "Спутник Лайт" одобрена для ревакцинации после всех вакцин в ОАЭ

"Спутник Лайт" будут применять в качестве универсальной бустирующей (усиливающий уже имеющийся иммунитет) инъекции для всех вакцин в ОАЭ.

Такое решение принято Министерством здравоохранения и профилактики страны.

"Спутник Лайт" как бустер будет доступен для всех резидентов от 18 лет и старше и может применяться по истечении шести месяцев после получения второго компонента любой из вакцин, которые используются в программе вакцинации в ОАЭ, - пояснили сегодня в РФПИ.

"Спутник V" был одобрен к применению в ОАЭ в январе 2021 года. Оба препарата - "Спутник Лайт" и "Спутник V" - зарегистрированы в стране в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).