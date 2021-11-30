Вильфанд рассказал, какие регионы ждет теплый декабрь

В большинстве российских регионов в декабре установится температура выше среднемесячной нормы. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, особенно теплое и мягкое начало зимы будет на юге Поволжья, Урала, Западной Сибири и Красноярского края. Кроме того, теплый декабрь в "зимнем исполнении" прогнозируется в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае.

Готовиться к холодам стоит лишь жителям Северо-Западного федерального округа, предупредил синоптик.

"Южнее Москвы на европейской территории везде ожидается класс выше нормы. В самой Москве и сопредельных областях, Брянск, Тверь, Ярославль, Владимир - тут около нормы", - заключил Вильфанд.