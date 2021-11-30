Вирусолог сравнил омикрон с "монстром Франкенштейна"

Вирусолог, который помог идентифицировать "омикрон"-вариант коронавируса, заявил, что он "больше похож на монстра Франкенштейна", чем предыдущие штаммы. "Это, вероятно, самый мутировавший вирус, который мы когда-либо видели, - сказал Алекс Сигал, глава группы исследователей, работающих над изучением нового варианта, сообщает CBS News. - Я имею в виду то, что вирус продолжает нас удивлять".

По оценкам исследователей, омикрон имеет более 50 мутаций, которые, как сообщается, усиливают его способность заражать людей. Команда Сигала, по данным американского телеканала, в настоящее время работает с другими учеными, чтобы определить трансмиссивность этого варианта, а также его влияние на людей, которые были иммунизированы. По словам вирусолога, существующие вакцины COVID-19 способны защитить от госпитализаций и тяжелых заболеваний, вызванных омикроном, хотя их эффективность вакцин против него пока не была тщательно проверена. Он также предупредил, что низкие показатели вакцинации в Африке могут привести к продолжающимся мутациям вируса.

Вариант омикрона был впервые идентифицирован в Южной Африке и с тех пор был обнаружен в соседних с ЮАР странах Черного континента, а также в Британии, Гонконге, Израиле, Италии, Германии и Бельгии.