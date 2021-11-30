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30.11.2021 19:45
Рубрика: В мире

Власти Британии могут упростить получение вида на жительство для гонконгцев

Текст: Алла Владимирова
Российская газета - Федеральный выпуск № 272(8623)
Группа депутатов британского парламента наряду с организацией Hong Kong Watch призвала власти Соединенного Королевства упростить процедуру получения вида на жительства для жителей Гонконга, родившихся после 1997 года.
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Как пишет газета Guardian, речь идет о системе статуса британского подданного за рубежом (BNO), который имеют более трех миллионов гонконгцев. Согласно этой схеме, обладатели соответствующего паспорта и их ближайшие родственники могут не только получить специальные въездные визы и право на работу или учебу в Соединенном Королевстве, но также претендовать на британское гражданство. Но пока эти привилегии доступны только родившимся до 1997 года, то есть до момента передачи Гонконга под контроль Китая. Предложенная депутатами поправка должна распространить действие этой схемы на гонконгцев 18-25 лет, у которых есть родитель, имеющий статус BNO.

Этот шаг британских властей ориентирован на молодых участников акций протеста, которые ранее прошли в Гонконге против принятого Пекином закона об обеспечении национальной безопасности. Власти КНР разъясняли, что документ нацелен на борьбу с такими преступлениями, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами.

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