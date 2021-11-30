Власти Нью-Йорка призвали жителей носить маски внутри помещений

Жителей Нью-Йорка попросили носить защитные маски внутри помещений.

"Сегодня я выпускаю бюллетень, в котором настоятельно рекомендуется, чтобы все граждане носили маски все время в помещениях и общественных местах. Это также касается всех, кто вакцинирован и кто переболел COVID-19", - заявил руководитель управления общественного здравоохранения города Дейв Чокши (цитата по ТАСС).

Раньше средства индивидуальной защиты требовались в общественном транспорте, школах и медицинских учреждениях. Маски и социальная дистанция являются проверенными способами борьбы с распространением коронавируса.

Напомним, 26 ноября в штате Нью-Йорк, где ежедневно выявляют от 4 до 6 тысяч человек с SARS-CoV-2, было введено чрезвычайное положение. При этом штат является одним из лидеров по вакцинации в США: 68 процентов населения полностью привиты от коронавируса.