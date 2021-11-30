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30.11.2021 18:38
Рубрика: Экономика

Внутренние продажи и экспорт российского вина растут

Текст: Александр Проценко
В 2021 году в нашей стране продолжают расти внутренние продажи натуральных вин отечественного производства (в 2000 году рост составил более 6,5%), а их экспорт может увеличиться на треть. Одновременно падает потребление винных напитков с добавлением этилового спирта, сахаросодержащих продуктов и вкусовых добавок, а по общему уровню потребления алкоголя на душу населения Россия перешла в конец второго десятка мирового рейтинга стран.
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Как заявляет председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев, начавшийся переход нашей страны из разряда "водкопьющей" в "винопьющие" прежде всего связан с повышением качества винодельческой продукции, а также принятием закона о виноградарстве. Магазины в ответ на рост потребительского спроса расширяют предложение.

Фото: Мария Орлова/ РГ
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"Можно смело сказать: если винодельческая отрасль будет развиваться теми же темпами, ретейл сможет обеспечить реализацию отечественной продукции российскому потребителю", - уверен глава АКОРТ. Одновременно замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов заявил о падении продаж винных напитков, которые отнесены новым законодательством к категории "не является вином". Снижение их потребления составило более 40% от и так уже достаточно низкого показателя, сообщил Евтухов.

Россельхозбанк прогнозирует, что в 2021 году может вырасти экспорт российского вина - как минимум, на 30% - до 13 миллионов долларов. Причинами такой динамики аналитики РСХБ называют рост государственной поддержки, улучшение качества продукции и накопленный эффект от внедрения современных технологий и освоения новых терруаров (мест культивирования винограда. - прим. ред.). В 2021 году российские экспортеры уже увеличили поставки вина на мировые рынки на 54% к результату 2020 года. Причем экспорт вина вырос как на подавляющем большинстве "старых" рынков, так и начался на новые, которых в 2020 году не было - в Словению, Сербию, Бельгию, Уганду, Республику Корея, Бразилию, Финляндию, Армению, Швецию, Канаду.

Тем временем Минсельхоз РФ уже разрабатывает направления дальнейшего развития виноградарства и виноделия. На запрос "РГ" ведомство ответило: "В настоящее время Минсельхозом России разработан новый федеральный проект "Стимулирование развития виноградарства и виноделия", который планируется к реализации с 2022 по 2030 год. Его целью является существенное увеличение площади виноградников в плодоносящем возрасте - к 2030 году на 35%. Для этого планируется ежегодно выделять от 2,4 до 3,3 миллиарда рублей. Общий объем средств федерального бюджета до 2030 года составит 25,4 миллиарда рублей. А регионы в настоящее время уже приступили к разработке правил субсидирования виноградарей и виноделов, которые установят конкретные направления поддержки и ставки субсидий".

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