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30.11.2021 17:24
Рубрика: Экономика

Волошин: Суды удовлетворяют 99 процентов требований о взыскании алиментов

Текст: Владислав Куликов
Председатель Третьего кассационного суда общей юрисдикции Василий Волошин сообщил, что в первом полугодии этого года суды удовлетворили 99 процентов требований о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей. Заявление прозвучало в ходе форума судей региональных судов государств-членов ШОС.
Фото: пресс-служба Верховного суда России Фото: пресс-служба Верховного суда России
Фото: пресс-служба Верховного суда России

Как рассказал Василий Волошин, также были удовлетворены 85 процентов требований о взыскании алиментов в пользу нетрудоспособных совершеннолетних детей и родителей.

Фото: РИА Новости
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Нередко родители, обязанные платить алименты, помимо выплаты назначенных сумм привлекаются судами к участию в несении дополнительных расходов на детей, в том числе при тяжелой болезни ребенка. Иными словами, если возникли серьезные проблемы и сыну очень нужны деньги, папа не сможет остаться в стороне.

Еще один острый вопрос: определение места жительства ребенка при разводе родителей. Как рассказал Василий Волошин, решая данный вопрос, учитываются рекомендации Верховного суда: принимают во внимание возраст ребенка, привязанность к каждому из родителей, братьям, сестрам и другим членам семьи, нравственные и иные личные качества родителей. Необходимо также изучать отношения, существующие между каждым из родителей и ребенком, возможность создания ребенку условий для воспитания и развития, другие обстоятельства, характеризующие обстановку, которая сложилась в месте проживания каждого из родителей.

В работе форума принимает участие председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. Он указал, что международная правовая интеграция способствует эффективной судебной защите не только экономических интересов, но и личных прав граждан, в том числе в сфере семейных правоотношений.

Экономика Финансы Долги и кредиты Судебная власть Суды общей юрисдикции Разводы и алименты

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