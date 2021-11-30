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30.11.2021 22:37
Рубрика: Общество

ВОЗ призвала пожилых людей воздержаться от международных поездок

Текст: Матвей Линник
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Люди старше 60 лет, а также лица с диабетом или онкологическими заболеваниями должны воздержаться от международных поездок в связи с новым штаммом коронавируса "омикрон". Об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Фото: Christopher Black / World Health Organization / AFP
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В организации отметили, что туристы должны следить за своим здоровьем, отслеживать признаки и симптомы COVID-19, а также делать прививки и соблюдать меры безопасности.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее выпустила предупреждение, что "омикрон" по причине большого количества содержащихся в нем мутаций может оказаться более заразным, чем известные ранее штаммы.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

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