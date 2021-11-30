Вступили в силу новые трудовые гарантии для работников с детьми

С сегодняшнего дня работодатели не могут привлекать одиноких родителей, которые воспитывают ребенка до 14 лет, к переработкам, ночным сменам и командировкам без их согласия. Также работодатели больше не могут настаивать на ночных сменах или переработках, если сотрудник - многодетный родитель или если второй родитель в полной семье, где есть дети до 14 лет, работает вахтовым методом. Вступает в силу закон, которым закрепляются новые трудовые гарантии для работников с детьми.

По новым правилам, чтобы привлечь таких работников к сверхурочной или ночной работе, работодателю потребуется получить их добровольное согласие в письменном виде, а предварительно под роспись ознакомить с правом отказаться от нее или от командировки.

Помимо этого закон устанавливает дополнительные гарантии для инвалидов и работников, которые ухаживают за больными родственниками, при направлении их в служебные командировки. Теперь это также возможно только с их письменного согласия. А вот привлечение инвалидов к ночной и сверхурочной работе не допускалось и ранее. Также ограничения уже были введены в отношении беременных женщин, работников в возрасте до 18 лет, женщин с детьми до 3 лет.