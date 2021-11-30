Захарова призвала Берлин выполнять обязательства по Украине

Так Захарова прокомментировала высказывания врио министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса касательно российско-украинских отношений. В частности, по словам Мааса, "двери для переговоров по деэскалации на Украине остаются открытыми для России"​​​, но при этом "стороны переговоров намерены направить сигнал властям РФ о том, что НАТО неуклонно поддерживает Украину", и что "России придется заплатить высокую цену за любую форму агрессии".

"Надо не двери держать открытыми, одновременно направляя в них угрожающие сигналы и фонтанируя агрессией (странный метод приглашения к совместной работе), а выполнять взятые на себя обязательства по воздействию на Киев с целью реализации им Минских договоренностей. А вот этого немецкая дипломатия добиться не смогла", - написала Захарова в своем Telegram-канале.