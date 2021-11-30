Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
13:56 30.11.2021

Закон о малоэтажном строительстве могут принять в нынешнем году

Законопроект о малоэтажном строительстве может быть принят уже в нынешнем году. Об этом сказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на пленарном заседании форума "Малоэтажная Россия 2021".

Минстрой поддерживает создание организаций по сельскому строительству

Текст законопроекта недавно был вынесен на общественное обсуждение. "Будем стараться, чтобы в этом году документ Госдуму прошел, и уже в 2022-2023 годах мы получили результаты", - подчеркнул министр. В процессе активного и оперативного обсуждения удастся получить оптимальный закон для активного развития жилищного строительства, уверен Файзуллин.

Законопроектом, в частности, предусматривается обязательное введение счетов эскроу при строительстве малоэтажных поселков. При этом не исключается и индивидуальное строительство без счетов эскроу, подчеркнули в Минстрое.

Кроме того, определяется, что относится к общему имуществу жителей - это, в частности, могут быть котельные, водонапорные башни, тепловые пункты, проезды, велосипедные дорожки, пешеходные переходы, тротуары, детские и спортивные площадки, парковки и т.п. При этом собственники жилья в поселке обязаны будут содержать это имущество - пропорционально доле земли, находящейся в их собственности.

Сейчас читают

Недвижимость
29.11.2021

Путин освободил многодетные семьи от НДФЛ при продаже жилья

Путин освободил многодетные семьи от НДФЛ при продаже жилья

Семьи с двумя и более детьми освобождаются от уплаты налога на доходы физлиц, полученные при продаже жилья в случае приобретения ими нового для улучшения жилищных условий. Закон об этом подписал президент России Владимир Путин

Ипотека
25.11.2021

ДОМ.РФ запустит Единую региональную ипотеку

ДОМ.РФ запустит Единую региональную ипотеку

ДОМ.РФ совместно с крупнейшими банками разработал единую ипотечную программу. Предполагается, что она позволит повысить доступность жилья за счет комбинирования региональных и федеральных жилищных программ

Жилая недвижимость
24.11.2021

Построить дом можно будет как через счета эскроу, так и без них

Построить дом можно будет как через счета эскроу, так и без них

Минстрой разработал законопроект по развитию индивидуального жилищного строительства. Предполагается распространить возможность использования механизма проектного финансирования на строительство индивидуальных жилищных домов