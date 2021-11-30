Закон о малоэтажном строительстве могут принять в нынешнем году

Законопроект о малоэтажном строительстве может быть принят уже в нынешнем году. Об этом сказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на пленарном заседании форума "Малоэтажная Россия 2021".

Текст законопроекта недавно был вынесен на общественное обсуждение. "Будем стараться, чтобы в этом году документ Госдуму прошел, и уже в 2022-2023 годах мы получили результаты", - подчеркнул министр. В процессе активного и оперативного обсуждения удастся получить оптимальный закон для активного развития жилищного строительства, уверен Файзуллин.

Законопроектом, в частности, предусматривается обязательное введение счетов эскроу при строительстве малоэтажных поселков. При этом не исключается и индивидуальное строительство без счетов эскроу, подчеркнули в Минстрое.

Кроме того, определяется, что относится к общему имуществу жителей - это, в частности, могут быть котельные, водонапорные башни, тепловые пункты, проезды, велосипедные дорожки, пешеходные переходы, тротуары, детские и спортивные площадки, парковки и т.п. При этом собственники жилья в поселке обязаны будут содержать это имущество - пропорционально доле земли, находящейся в их собственности.