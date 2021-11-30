Завершено расследование уголовного дела высокопоставленных военных

Центральный аппарат Следственного комитета объявил о завершении расследования уголовного дела бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных сил Александра Оглоблина.

Ему предъявлено обвинение в крупном мошенничестве. В СК говорят, что Оглоблин вместе с бывшим начальником Главного управления связи Вооруженных сил - заместителем начальника Генерального штаба Халилом Арслановым и "иными соучастниками" заключил государственные контракты от имени Министерства обороны с АО "Воентелеком" на поставку оборудования для наземных станций спутниковой связи и центров мониторинга управления сетью по завышенной стоимости. В результате при исполнении контрактов они похитили 1,6 млрд рублей.

Соучастникам Оглоблина - трем бывшим должностным лицам Минобороны России, в том числе Арсланову и двум представителям АО "Воентелеком" и руководителям трех коммерческих организаций - также предъявлено обвинение по уголовному делу, расследование которого ещё продолжается.

Прокуратура со следствием согласилась и уголовное дело Оглоблина с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.