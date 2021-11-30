Железнодорожный круиз "Величие Севера" пройдет по старинным городам

Этой зимой туристический сезон ломает старые традиции и тенденции. Людям, которые встречали Новый год в поезде, раньше сочувствовали. Теперь это может стать незабываемым путешествием.

По стране Дед Мороз путешествует не только в именном поезде, на тройке лошадей, но и на байке. Фото: Официальная группа "Дома Деда Мороза" в соцсетях

Открылись продажи билетов на новый железнодорожный новогодний круиз "Величие Севера" по маршруту Москва - Великий Новгород - Рускеала - Архангельск - Великий Устюг - Кострома - Москва. Круиз начнется в полдень 31 декабря, а завершится вечером 4 января, сообщили в "РЖД Тур".

В Великом Новгороде путешественники увидят новогоднее шоу "Чародеи" в зимней избе и волшебным сюрпризом от Деда Мороза. Продукты исключительно по старинным новгородским рецептам - сыры, варенье, тушенка из кабана, лося и оленя.

На второй день поезд прибудет на станцию Горный парк Рускеала. Это потрясающая по красоте достопримечательность Карелии, которой 300 лет. Ее так и называют: жемчужина Северного Приладожья.

Третий день посвящен Архангельску - старинному поморскому городу. Отсюда начались более 300 экспедиций, посвященных изучению и освоению Русского Севера. Кстати, именно здесь в 1693 году прогремел первый новогодний фейерверк. Набережная Северной Двины, старинные дома и ледяные скульптуры. Затем - экскурсия в Музей народных промыслов и ремесел Поморья. Здесь есть гостиная Сени Малины - персонажа известного архангельского писателя Степана Писахова. Потом у его памятника можно загадать желание.

На четвертый день пути участники круиза увидят Великий Устюг с его соборами, церквами, храмами, музеями и купеческими домами.

В круизе можно будет отведать продукты по старинным новгородским рецептам - сыры, мед, варенье и тушенку из кабана, лося и оленя

"Гвоздем программы" станет посещение официальной резиденции Деда Мороза. Посещение вотчины главного русского зимнего волшебника начнется с "Тропы Сказок". В обсерватории Деда Мороза можно будет посмотреть в волшебный телескоп. Пригласят и в кабинет волшебника, и в его библиотеку, и даже позволят заглянуть в его опочивальню. В конце экскурсии гостей будет приветствовать сам Дед Мороз.

На пятый день поезд прибудет в жемчужину Золотого кольца России, сырную столицу с прекрасно сохранившейся архитектурой XVIII-XIX веков - город Кострому.

Там будет возможность полюбоваться центральной площадью города, которую местные жители ласково называют "сковородкой", увидеть ансамбль торговых рядов, присутственные места, памятник Ивану Сусанину, беседку Александра Островского и Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь и Костромскую слободу - один из старейших музеев России под открытым небом.

В Костроме гостей также ожидают новогодние чудеса, например встреча с ледяной красавицей Снегурочкой и экскурсия в ее терем.

"В составе поезда вагоны люкс, СВ, купе, оборудованные системами кондиционирования, экологически чистыми туалетными комплексами и розетками для зарядки гаджетов, - сообщили в РЖД. - Второй рейс круизного туристического поезда "Величие Севера" запланирован на 5 января". Правда, и цена за все это удовольствие не маленькая - от 85 тысяч рублей на одного человека.