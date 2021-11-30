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30.11.2021 17:25
Рубрика: Культура

Жители самых дальних хуторов и поселков получили передвижные клубы

Текст: Лариса Ионова, Роман Мерзляков
Эта фура проедет в самое дальнее село. Вместо кузова - настоящий домик. Здесь размещена аппаратура и необходимое оборудование - световое, звуковое и современное медиа.

В село приехал автоклуб. Автономный источник электроэнергии позволяет работать на открытых летних и зимних площадках. Благодаря нацпроекту "Культура" жители самых дальних хуторов и поселков, где нет домов культуры, получили передвижные клубы. Домик-трансформер за минуты превращается в кинозал, сцену или библиотеку.
В Кормиловке открылся Дом культуры

Поставка мультиавтоклубов идет в Ростовскую область уже второй год. В ноябре он появился в Орловском районе Ростовской области. "У нас много хороших творческих коллективов, - рассказала директор орловского Дома культуры "Родина" Наталья Мироненко. - Теперь мы сможем выезжать с концертами по всему району".

Помимо концертной программы селянам привезут фильмы, их покажут на большом экране. Есть возможность устроить концерт дома у заслуженного пожилого человека.

В Волгоградской области автоклубы появились в восьми районах. "Как только комитет культуры Волгоградской области объявил конкурс, наш район сразу стал готовить документы. Мы прошли отбор и выиграли автоклуб, - сообщила замглавы Палласовского района Елена Шевякова. - Это очень важное событие. В нашем районе много маленьких хуторов, сел". Первыми на сцене автоклубов выступили народные ансамбли "Элегия" из Еланского района и "Берегиня" из Жирновского района.

"Теперь мы объездим весь район, - радуется хормейстер "Берегини" Анна Кирдяшева. - И на День работников сельского хозяйства, и на День Нептуна! До этого была "Газель", мы тоже ездили. Но такого комфорта не было. Можем в любом месте - в лесу, в поле, у реки - дать концерт". Добавим, что все автомобили обладают высокой проходимостью, что важно для волгоградских сел.

Справка "РГ"

Нацпроект "Культура" включает в себя три федеральных проекта - "Культурная среда", "Цифровая культура" и "Творческие люди".

В рамках федерального проекта "Культурная среда" к 2024 году за счет средств нацпроекта будет закуплено 604 автоклуба, которые позволят организовать досуг для жителей малых населенных пунктов. В мобильных клубах есть интернет, и они могут вести онлайн-трансляции культурных проектов.

Культура Культурный обмен Национальные проекты 2019-2024

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