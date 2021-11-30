Знаменитый китайский город открывает новую эпоху развития

Ухань известен в Китае как город, обладающий древней историей и богатой культурой.

Расположенный в Центральном Китае, он - один из центров Экономического пояса реки Янцзы, а также важный транспортный узел. По версии журнала Nature, Ухань занимает 19-ю позицию в рейтинге 200 крупнейших наукоградов мира.

Тесные связи сложились у Уханя с Россией. В середине XIX века именно этот город вел с Российской империей активную чайную торговлю.

А в 1938 году сюда прибыли советские летчики-добровольцы, чтобы помочь Китаю отразить агрессию японских милитаристов. Вместе с китайскими военными советские летчики вступили в яростную схватку с японцами, в ходе трехдневных сражений в небе Уханя было сбито 47 японских самолетов.

Останки 15 советских воинов покоятся в уханьской земле, а всего 227 летчиков отдали свои жизни за Китай. Монумент в честь павших советских героев-добровольцев в парке "Освобождение" напоминает о тех событиях. Этот памятник стал символом дружбы двух народов.

После войны Советский Союз помог новому Китаю реализовать 156 крупных промышленных проектов, 7 из которых - в городе Ухань. В их числе строительство Большого Уханьского моста через Янцзы, известного как "Первый мост через Янцзы".

Достопримечательности и туризм

В центре Уханя, где соединяются первая по величине река в Азии - Янцзы и ее самый большой приток Ханьцзян, город делится на три части - Ханькоу, Ханьян и Учан.

Сейчас Ухань - популярный туристический центр. В начале октября 2021 года во время семидневной нерабочей недели по случаю Праздника образования КНР (1 октября) Ухань посетили более 20 миллионов туристов, город занял лидирующее место в стране по посещаемости.

Фото: Медиакорпорация Китая

Башня Желтого журавля - одна из трех знаменитых башен Южного Китая, символ Уханя и одна из самых узнаваемых достопримечательностей города. C Башни Желтого журавля открывается панорама на Янцзы и Большой Уханьский мост.

Башня желтого журавля - символ города Ухань и одна из трех самых больших башен на юге Китая.

Этот двухъярусный мост и поныне привлекает внимание туристов всей страны. В сентябре 1953 года по просьбе Китая СССР направил в Ухань 28 экспертов в области мостостроения для строительства моста через Янцзы. 15 октября 1957 года сооружение было открыто. И поныне Большой Уханьский мост через Янцзы - яркий пример дружбы и плодотворного сотрудничества советского и китайского народов.

Обитающий в реке Янцзы подвид бесперой морской свиньи - один из немногих оставшихся на планете пресноводных китообразных.

Ухань - живописный город. Здесь располагается озеро Дунху - второе по величине городское озеро в Китае. Площадь туристической зоны вокруг озера Дунху - 88 квадратных километров. Руководитель Китая Мао Цзэдун 48 раз бывал на озере Дунху, пейзажами озера любовались высокопоставленные политические деятели из 64 стран. В октябрьские праздники этого года район озера за один день посетило рекордное число туристов - 500 тысяч.

Туристы съезжаются полюбоваться прекрасным видом цветущего вишневого сада у озера Дунху в Ухане.

Озеро знаменито своей пешеходной набережной протяженностью 101 километр, это самая протяженная и самая живописная городская набережная в Китае. С момента открытия эту набережную посетило более 45 миллионов китайских и иностранных туристов. Это огромная зеленая зона, заповедник высшей категории.

В следующем году в Ухане состоится 14-е заседание Конференции договаривающихся сторон Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях (COP14). Это будет первое подобное совещание, которое пройдет в Китае. Его участники сосредоточатся на обсуждении "Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года" и других важных темах.

Курс на ускоренное инновационное развитие

В 2021 году в Ухане был разработан план, согласно которому в будущие пять лет в городе будет ускоренными темпами реализован переход к формированию государственного научно-технического инновационного центра, государственного торгово-логистического центра, а также центра международного обмена и регионального финансового центра.

В процессе ускорения перехода от "большого Уханя" к "сильному Уханю" в 2020 году экономический потенциал города был восстановлен, Ухань вернулся в первую десятку наиболее экономически развитых городов Китая. На этой основе была выдвинута новая амбициозная цель - достичь в 2021 году 10-процентного прироста валового регионального продукта.

Необычные прыжки в воду озера Дунху в Ухане. Фото: Медиакорпорация Китая

В городе ускоренными темпами формируется создание платформ для передовых смежных исследований с учетом городской специфики. Так, в провинции Хубэй (административным центром которой как раз и является Ухань) работают семь лабораторий - Гуангу, Цзянся, Лоцзя, Хуншань, Цзянчэн, Дунху и Цзюфэншань. Индустрия электронно-оптической информатики Уханя - одна из приоритетных. Государственная уханьская лаборатория оптической электроники - один из шести государственных исследовательских центров, созданных по инициативе министерства науки и техники Китая в 2017 году. Это единственный государственный исследовательский центр Китая в этой области. По уровню фундаментальных профильных исследований лаборатория занимает лидирующие позиции в мире.

Актриса уханьской оперы делитсятайнами вокального искусствас иностранным учеником.

Китай и Россия - державы, обладающие большим инновационным потенциалом. Научно-техническое сотрудничество провинции Хубэй и России имеет долгую историю. Так, сотрудничество России и Уханя в области изучения лазеров ведется почти 15 лет, достигнуты успехи в совместных технологических исследованиях и разработках, содействии внедрению научно-технических достижений в сферу производства. На протяжении длительного времени Университет науки и технологий Центрального Китая (Huazhong University of Science and Technology) взаимодействует с более чем десятком российских вузов. Стороны сотрудничают в сфере исследования лазеров, а также в физике прецизионных измерений, биомедицине, авиации, космонавтике, электротехнике и здравоохранении.

На Международной неделе моды в Ухане традиционно проходят презентации новых коллекций одежды китайских дизайнеров.

В Ухане ускоренными темпами ведется сооружение транспортных логистических узлов, в том числе государственного значения, сухопутных портов и аэропортов, активно развиваются мультимодальные перевозки, а также транспортная инфраструктура.

Поезд Ухань - Дуйсбург обеспечивает регулярные грузовые перевозки.

Россия всегда была важной и незаменимой страной для транзитного железнодорожного маршрута Китай - Европа. Также на протяжении многих лет регулярные поезда обслуживают трансграничные перевозки между Китаем и Россией. Они не только доставляют высококачественные российские товары в Китай, но и китайские товары для российских потребителей. А в 2018 году из Уханя по в Москву отправился рефрижераторный поезд с партией из 100 тысяч замороженных речных раков для болельщиков на Чемпионате мира по футболу, время в пути составило чуть более десяти дней.

Закуски и блюда города Ухань: "жгучая" тушеная лапша, суп со свиными ребрышками и корнями лотоса, жареные тефтели из золотистой фасоли и риса, приготовленный на пару китайский лещ.

Сейчас в Ухане созданы основные условия для формирования регионального финансового центра. В 2020 году доля финансового сектора в структуре ВВП составила 10,4 процента, налоговые поступления - 10,21 процента.

Сегодня в городе проводится расширение Уханьского субрайона Хубэйской зоны свободной торговли, идет модернизация функций комплексной бондовой зоны и комплексной пилотной зоны трансграничной электронной коммерции, а также проводится работа по созданию индустриальных парков "Китай - Франция", "Китай - Германия", "Китай - Япония" и др.

Исследовательский институт новойэнергетики. Фото: Медиакорпорация Китая

Статистика свидетельствует, что с момента своего создания в Хубэйской экспериментальной зоне свободной торговли работают более 1800 высокотехнологичных предприятий, более 300 структур обслуживания в сфере инновационного предпринимательства, 4 лауреата Нобелевской премии, 80 китайских и зарубежных академиков, более 400 высококлассных профессионалов государственного значения, более 7 тысяч китайских и зарубежных креативных команд.

Расширение международных связей

Янсыган - двухуровневый висячий мост через реку Янцзы.

В последние годы в городе Ухань успешно прошел ряд крупных международных конференций и выставок, таких как ежегодный Китайский фестиваль брендов, Конференция абонентов китайской навигационной системы Бэйдоу, Китайская конференция по биоиндустрии, Международный инвестиционный форум качественного развития и Конференция по развитию предпринимательства китайских эмигрантов. В августе 2020 года города Ухань и бельгийский город Льеж установили побратимские отношения, таким образом, общее число городов-побратимов Уханя достигло 115, по этому показателю город лидирует среди субпровинциальных центров Китая.

В конце 2020 года общее число созданных в Ухане предприятий с иностранными инвестициями превысило 7200, из них более 300 компаний входят в рейтинг "500 крупнейших корпораций мира". Наряду с этим предприятия Ухани стабильно выходят на зарубежный рынок, открыв более 360 компаний по всему миру.

Сейчас в Ухане постоянно проживают около 10 тысяч иностранцев, по предварительным оценкам, к 2025 году их численность достигнет 20 тысяч. Для создания комфортных условий высококлассным зарубежным специалистам Ухань объявил о создании в 2021 году 25 международных микрорайонов, чтобы приобщить иностранных друзей к жизни в Ухане.

По мере динамичного роста общей конкурентоспособности города круг друзей Уханя непрерывно расширяется. Открытый миру Ухань приглашает вас развиваться вместе с городом!