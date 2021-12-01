1 декабря выпускники школ пишут итоговое сочинение

Новости

Москвичей ждёт холодный и снежный декабрь 01:00
Россиянин Иосифов открыл счет голам за "Вильярреал" 00:52
В Швеции новым министром образования назначена женщина-трансгендер 00:23
В Гидрометцентре предупредили об усилении морозов и ураганном ветре 00:19
Названы блюда, которые не рекомендуется есть при воспалении организма 00:10
Жена наркобарона "Коротышки" Гусмана приговорена к 3 годам тюрьмы в США 00:04
Вирусолог сравнил омикрон с "монстром Франкенштейна" 30.11.2021
Вице-премьер Оверчук обсудил сотрудничество с премьером Таджикистана 30.11.2021
ВОЗ призвала пожилых людей воздержаться от международных поездок 30.11.2021
Карпин рассказал подробности встречи с игроками сборной России 30.11.2021
Противник санкций против России набирает популярность во Франции 30.11.2021
СМИ: Власти продлят срок обязательной регистрации корпоративных сим-карт 30.11.2021
Долг злостных неплательщиков за тепло в Москве составил 4,2 млрд рублей 30.11.2021
Инфляция в Евросоюзе побила рекорд 30.11.2021
В Австрии заработает новая служба госбезопасности 30.11.2021
Под Орлом ветер сломал главное дерево страны 30.11.2021
Карпин провел встречу с футболистами сборной России 30.11.2021
Россияне потратили в "черную пятницу" вдвое больше, чем год назад 30.11.2021
В ВОЗ призвали не "наказывать" страны, где выявлен "омикрон"-штамм 30.11.2021
За сутки 22 военнослужащих вылечили от коронавируса 30.11.2021
Цена нефти Brent опустилась ниже 69 долларов впервые с 29 августа 30.11.2021
Титов прокомментировал слова Путина о ESG-подходе в бизнесе 30.11.2021
Список российских программ для предустановки на гаджеты дополнят 30.11.2021
Ростуризм: По меньшей мере 500 россиян не могут вернуться в Россию из ЮАР 30.11.2021
Подростка, напавшего на учителя в Пермском крае, будут лечить 30.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
01.12.2021 00:01
Рубрика: Общество

1 декабря выпускники школ пишут итоговое сочинение

Текст: Мария Агранович
Сегодня, 1 декабря, около 650 тысяч выпускников 11 классов напишут итоговое сочинение, успешное написание которого даёт допуск к Единому госэкзамену.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Школьники с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения вправе писать изложение. Этим правом завтра воспользуются почти 12 тысяч ребят. По желанию написать итоговое сочинение могут и те, кто уже закончил школу ранее - выпускникам прошлых лет оно пригодится при поступлении в вузы. В этом году таких 113 человек.

Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости
Как успешно написать итоговое сочинение: шесть подсказок выпускникам

Старт - в 10:00 по местному времени. На написание сочинения (изложения) даётся 3 часа 55 минут (235 минут). Для участников с ограниченными возможностями здоровья - на 1,5 часа больше. Рекомендуемый объем итогового сочинения - не менее 350 слов, изложения - не менее 200 слов.

Чем можно пользоваться? Только выданным орфографическим словарём.

Никаких телефонов, диктофонов, справочных материалов, письменных заметок при себе иметь нельзя.

Итогом сочинения станет его "зачет" или "незачет". У тех, кому не повезёт, а также у тех, кто не сможет прийти по уважительным причинам, будет второй шанс - в дополнительные сроки: 2 февраля 2022 года и 4 мая 2022 года.

Важно: итоговое сочинение, в случае представления его при приеме на обучение в вузы, действительно в течение четырех лет, следующих за годом написания. При этом, по информации Рособрнадзора, выпускники прошлых лет, которые уже писали сочинение, могут написать его повторно. Но в вузы предоставить можно только "свежую" работу, текущего года. Сочинение прошлого года аннулируется.

Общество Образование

Главное сегодня

Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-теста до 48 часов
Путин ответил на вопрос о возможном вводе российских войск на Украину
Роспотребнадзор: Вернувшихся из стран с "омикроном" ждет 14-дневный карантин
Цена нефти Brent опустилась ниже 69 долларов впервые с 29 августа
Лукашенко: Крым де-факто и де-юре стал российским
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Стали известны подробности о вакцинации подростков от COVID-19 "Спутником М"