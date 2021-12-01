1 декабря выпускники школ пишут итоговое сочинение

Сегодня, 1 декабря, около 650 тысяч выпускников 11 классов напишут итоговое сочинение, успешное написание которого даёт допуск к Единому госэкзамену.

Школьники с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения вправе писать изложение. Этим правом завтра воспользуются почти 12 тысяч ребят. По желанию написать итоговое сочинение могут и те, кто уже закончил школу ранее - выпускникам прошлых лет оно пригодится при поступлении в вузы. В этом году таких 113 человек.

Старт - в 10:00 по местному времени. На написание сочинения (изложения) даётся 3 часа 55 минут (235 минут). Для участников с ограниченными возможностями здоровья - на 1,5 часа больше. Рекомендуемый объем итогового сочинения - не менее 350 слов, изложения - не менее 200 слов.

Чем можно пользоваться? Только выданным орфографическим словарём.

Никаких телефонов, диктофонов, справочных материалов, письменных заметок при себе иметь нельзя.

Итогом сочинения станет его "зачет" или "незачет". У тех, кому не повезёт, а также у тех, кто не сможет прийти по уважительным причинам, будет второй шанс - в дополнительные сроки: 2 февраля 2022 года и 4 мая 2022 года.

Важно: итоговое сочинение, в случае представления его при приеме на обучение в вузы, действительно в течение четырех лет, следующих за годом написания. При этом, по информации Рособрнадзора, выпускники прошлых лет, которые уже писали сочинение, могут написать его повторно. Но в вузы предоставить можно только "свежую" работу, текущего года. Сочинение прошлого года аннулируется.