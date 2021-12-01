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01.12.2021 08:52
Рубрика: Экономика

40% работодателей отказывают соискателям из-за возраста

Текст: Игорь Елков
Российская газета - Неделя № 273(8624)
Новость от ученых: биологи из Гарварда выяснили, что современные люди начинают испытывать проблемы со здоровьем сразу как снижают свою активность.
Секрет "отодвигания" старости: живите на пенсии так, как жили до нее. Без фанатизма, но по полной: и музей, и спортзал всем одинаково полезны. Фото: GettyImages Секрет "отодвигания" старости: живите на пенсии так, как жили до нее. Без фанатизма, но по полной: и музей, и спортзал всем одинаково полезны. Фото: GettyImages
Секрет "отодвигания" старости: живите на пенсии так, как жили до нее. Без фанатизма, но по полной: и музей, и спортзал всем одинаково полезны. Фото: GettyImages

Вывод: человечество эволюционно сформировалось так, чтобы оставаться активными в любом возрасте. И именно физическая активность помогает снизить высокое кровяное давление, остановить воспалительные процессы и уменьшает риск развития новых заболеваний. Ученые считают, что регулярные физнагрузки заставляют организм направлять ресурсы на восстановление тканей и клеток.

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Уместно вспомнить, что задолго до этих открытий российский биолог Владимир Скулачев в результате многолетних исследований пришел к выводу, что механизм старения можно замедлить не только лекарствами - каждому доступны нефармакологические способы. А именно: небольшой стресс, с которым организм может справиться сам; ограничение питания (но не голод), мышечные нагрузки (но не до изнеможения). И главное - преодоление психологического аспекта старения. Пенсионеры должны чувствовать себя нужными.

А что в реальности?

"Пенсионеры сталкиваются с возрастной дискриминацией везде: в больнице, когда им говорят, что лечиться надо было раньше, на работе, где их считают неповоротливыми или непродвинутыми, - говорит участница Форума Союза пенсионеров России Татьяна Богданова. - И даже в семье, если родные уверены, что бабушки и дедушки должны сидеть с внуками".

По мнению Татьяны (она председатель регионального отделения СПР по Нижегородской области), одна из причин эйджизма - цифровое неравенство. Поэтому в своем отделении обучает пенсионеров компьютерной грамотности, создает чаты в мессенджерах, где публикует информацию о защите прав пенсионеров.

Эйджизм - это дискриминация по возрастному признаку. Слово для пенсионеров не совсем привычное, но с его сутью большинство уже столкнулось. Эксперты партнера Союза пенсионеров России - проекта "Баба-деда" - изучили данные по эйджизму в сфере трудоустройства. На основании 900 тысяч резюме москвичей с "Хедхантера" выяснили, что после 40 лет соискатели начинают просить зарплату меньше, чем их более молодые коллеги. 41% опрошенных признались, что отказывали соискателям потому, что те либо слишком молоды, либо, наоборот, стары. На вопрос почему сотрудников в возрасте не брали на работу, - опрошенные работодатели утверждали, что люди более старшего возраста менее выносливы, не умеют пользоваться современными технологиями и плохо обучаемы. Также работодатели беспокоились о том, как возрастной сотрудник приживется в молодом коллективе и как отреагирует на более молодого начальника.

А как у них

Согласно данным проекта "Компании для всех возрастов" в Великобритании, более миллиона работников 50-65 лет сталкиваются с необходимостью принудительно завершить карьеру по причине возрастной дискриминации. 63% HR-специалистов ожидают возникновения разногласий между сотрудниками разных поколений вслед за повышением количества "молодой крови". 78% возрастных сотрудников полагают, что с возрастом будут ощущать себя ненужными на рынке труда.

Фото: iStock
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В США на поиск подходящей работы у американца 55+ в среднем уходит 7-8 месяцев. 6 из 10 американцев старшего возраста отметили, что лично сталкивались или наблюдали ситуации дискриминации по возрасту среди коллег. 34% респондентов из числа недавно потерявших работу называют свой возраст основной причиной произошедшего. 44% возрастных соискателей ответили, что на собеседовании им задавали вопросы, прямо или косвенно связанные с их паспортным возрастом.

Конкретно

Век живи

На состоявшемся 29 и 30 ноября в Москве Форуме Союза пенсионеров России (СПР) в частности отмечено:

- У людей, которые регулярно занимаются волонтерской работой не менее одного часа в неделю, в 2,4 раза снижается вероятность развития деменции. "Чем больше вовлеченность представителей старшего поколения в волонтерское движение, тем выше уровень их удовлетворенности жизнью. Сознание собственной нужности - стимул к здоровому образу жизни", - резюмирует председатель СПР Валерий Рязанский.

Фото: marchmeena29 / iStock
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- В Ивановской области в 2020 году создано восемь школ социальных экскурсоводов для пенсионеров. Из 630 "серебряных" добровольцев области 186 человек - "серебряные" гиды. Ими разработано 48 маршрутов, учитывающих потребности пожилых людей.

- В Вологодской области волонтеры включились в борьбу с мошенниками. 80 волонтеров провели беседы об основах кибербезопасности со своими близкими и соседями, охватив более 800 пенсионеров. Если пожилой человек знает собеседника и доверяет ему, информация воспринимается как более достоверная и лучше запоминается.

Кстати

Считается, что термин "эйджизм" ввел американский геронтолог Роберт Батлер в конце 1960-х. Но многие аналитики справедливо напоминают, что суть явления метко подмечена Тургеневым почти за 100 лет до американца: в романе "Отцы и дети", опубликованном в 1862 году. Избавить общество от этой беды можно только сообща: и не только призывая словом (или совершенствуя законы) проявить уважение к старшим по возрасту со стороны тех, кто их младше. Но и воспитывая у старшего поколения терпимость к образу жизни молодых. Все когда-то были юными, и все когда-нибудь состарятся.

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