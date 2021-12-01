Аналитики: Продажи устройств для "умного" дома выросли на 34%

Спрос на товары для "умного" дома вырос на 34% в натуральном и 41% в денежном выражении, сообщает в пресс-релизе компании "Мегафон Ритейл", который поступил в редакцию "РГ". Специалисты объясняют повышенный интерес к этой категории товаров растущей потребностью в оптимизации энергопотребления, повышении уровня комфорта и безопасности жилья.

Если несколько лет назад главным инструментом для управления "умным домом" был смартфон, то сейчас таким связующим звеном всё чаще становятся смарт-колонки с голосовым управлением. Этот тип устройств занял самую большую долю продаж - 62%. Лидером стала Яндекс.Станция Мини, спрос на которую вырос на 44%. Далее следуют Яндекс.Станция Лайт (22,5%) и JBL Link Portable (21%). Продажи всех моделей колонок выросли на 38% в штуках и 47% в деньгах.

В тройку самых покупаемых товаров также вошли интеллектуальные системы освещения с долей 10,4%. Продажи этих устройств выросли в 5,5 раза в штуках и в 4 раза в деньгах. Также высокой популярностью пользовались смарт-розетки для экономии и учета электричества, у которых доля составила 6,4%. С начала этого года продажи "умных розеток" увеличились на 15% и 33% в штуках и в деньгах соответственно. В этих категориях россияне чаще других брендов выбирали продукцию "Яндекса". Например, самой популярной умной лампой стала Яндекс YNDX-00010, а розеткой - Яндекс YNDX-0007W.

За неполный год средняя цена покупки устройств для "умного дома" выросла на 11% до 4 671 рубля. Покупатели предпочитают выбирать "умную технику" в розничных магазинах. Автоматизация домов популярнее всего у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Краснодара.