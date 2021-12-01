Овен

Неделя запомнится неожиданными и приятными встречами. Вы сможете снова увидеться с друзьями детства.

Телец

Вы можете не только преуспевать в делах, но и щедро делиться секретами успеха.

Близнецы

Вам временно стоит предпочесть роли второго плана. Намного разумнее будет слушать, чем говорить.

Рак

Вы будете очень амбициозны, но проблема в том, что те же чувства могут переполнять большинство окружающих.

Лев

Этот период может оказаться щедрым на вызовы, но вы должны проявлять лучшие качества.

Дева

Вы продолжаете ставить рекорды выносливости ради достижения своих целей. Аккуратнее: можете нарваться на конфликт.

Весы

Успешным может оказаться общение с людьми старше вас по возрасту и статусу.

Скорпион

В выходные не взваливайте на себя больше, чем можете унести: умение говорить "нет" очень пригодится.

Стрелец

В условиях острой конкуренции на этой неделе вы сможете проявить свои лучшие качества.

Козерог

Идеальная неделя для тех, кто стремится все держать под контролем. События обещают развиваться в точном соответствии с вашими планами.

Водолей

Вы можете управляться со своими делами даже быстрее, чем планировали.

Рыбы

Вы будете жадными до работы, получая подлинное удовольствие от решения стоящих перед вами трудных задач.