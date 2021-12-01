Битва за Москву в объективах фронтовых фотокорреспондентов и операторов

Гитлеровцы уже рассматривали Москву в бинокли: 30-35 километров до Кремля. Пехоте, если пешком - сутки, а если на танке...

Но 67-суточная оборонительная операция советских войск завершилась крахом захватчиков. Страшные потери: более ста тысяч с каждой стороны линии фронта, но наши умирали за святое, защищая свой народ, а немцы шли за чужим...

Более миллиона человек были награждены медалью "За оборону Москвы": красноармейцы, ополченцы, горожане, построившие оборонительные сооружения... Весь народ встал, как Кремлевская стена, на пути захватчиков.

И выстоял!

В Российском государственном архиве кинофотодокументов тысячи снимков о битве за Москву. Они - наследие фронтовых фотокорреспондентов и кинооператоров, выполнивших свою историческую миссию. Ради выразительного кадра им приходилось "трое суток не спать", мерзнуть в солдатских окопах, но не дать замерзнуть камере - потому что это их оружие в близкой атаке.

Сергей Николаевич Струнников, фотокорреспондент "Правды", его снимок казненной фашистами Зои Космодемьянской знает весь мир. После битвы под Москвой прошел через Сталинград, Ленинград, Севастополь. Погиб под Полтавой, помогая зенитчикам отражать воздушную атаку...

Леонид Андреевич Великжанин снимал для фотохроники ТАСС. Выдержка из наградного листа: "На передовых позициях в окопах провел трехдневный сбор разведчиков-наблюдателей, которых практически обучил способам применения и использования нового изобретения стереотрубы с фотоаппаратом для фотографирования обороны и переднего края противника, что является новым в области инструментальной разведки и в системе наблюдения". Награжден двумя орденами Красной Звезды и медалью "За оборону Москвы"...

Благодаря мужеству и мастерству фронтовых операторов стало возможно создание документального фильма "Разгром немецко-фашистских войск под Москвой", который вышел на экраны уже 18 февраля 1942 года. И получил не только Государственную премию СССР, но и американского "Оскара"...

Эпиграфом к нему можно было бы привести слова Константина Симонова: "Войну издали не снимешь, войну можно снимать только вблизи!"