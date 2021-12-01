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01.12.2021 19:29
Рубрика: Экономика

Более 6 тысяч груженых вагонов не смогут пройти в Китай через погранпереходы

Текст: Евгений Гайва, Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 274(8625)
Более шести тысяч груженых вагонов не смогут пройти в Китай через пограничные переходы Гродеково - Суйфэньхэ и Забайкальск - Маньчжурия, сообщили в компании "Российские железные дороги" (РЖД). Китайская сторона объявила, что с 1 декабря готова пропускать только грузы в контейнерах из-за усиления мер по контролю над эпидемиологической ситуацией в условиях пандемии коронавируса. В результате, под ударом окажутся небольшие угледобывающие компании, для которых экспорт угля может стать экономически непривлекательным из-за роста расходов на транспортировку продукции в контейнерах.
Перевозка угля контейнерами может быть привлекательна для поставщиков только при высоких ценах на товар. Фото: Сергей Михеев Перевозка угля контейнерами может быть привлекательна для поставщиков только при высоких ценах на товар. Фото: Сергей Михеев
Перевозка угля контейнерами может быть привлекательна для поставщиков только при высоких ценах на товар. Фото: Сергей Михеев

РЖД уведомили грузоотправителей, что ввели ограничение на погрузку в адрес этих погранпереходов. Под ограничения подпадают 6,2 тысячи груженых вагонов, уже находящихся на сети железных дорог. Как пояснили "РГ" в РЖД, составы везут в основном уголь, лес, руду.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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В минэнерго подтвердили "РГ", что запрет коснется поставок российского угля в Китай. По данным агентства Argus, в январе-октябре этого года железной дорогой в Китай через пропускные пункты Забайкальск и Гродеково было отправлено 3,61 млн тонн угля, в том числе в контейнерах - 700,5 тысячи тонн. В прошлом году за этот же период поставки угля в Китай в контейнерах составили всего 13,7 тысячи тонн.

При этом около 90% экспорта российского угля в Китай отправляется морем через порты Дальнего Востока. Так дешевле и быстрее, чем по суше. Объем же перевозок угля в контейнерах напрямую зависит от цен на него. В этом году именно высокие цены на уголь позволили увеличить объем контейнерных поставок. Но если цены вернутся к прошлогоднему уровню (а сейчас в Китае они снижаются), то для многих небольших компаний такой способ транспортировки потеряет экономическую привлекательность.

Запрет также затронет поставки в Китай российских сжиженных углеводородных газов (СУГ). По данным Argus с января по октябрь этого года сухопутным путем в Поднебесную было поставлено 49,7 тысячи тонн СУГ. В компании "Мечел" от комментариев отказались. В компании ИНК на запрос "РГ" не ответили.

В России контейнерами перевозят пока только от 10 до 20% всех грузов, тогда как в ряде других стран эта доля составляет уже более 80%

В РЖД заверили, что готовы оказать клиентам необходимую поддержку, в том числе по перенаправлению грузов. Товары можно будет перегрузить для дальнейшей транспортировки в контейнеры или отправить через морские порты морским транспортом.

Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости
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Но проблема заключается в слабом развитии контейнерных перевозок в России в целом, заметил один из участников рынка. По его словам, в России на контейнеры приходится 10-20% всех грузоперевозок, тогда как в ряде других стран - более 80%. "Контейнерами везут высокотехнологичные товары, так что Китай как бы "подталкивает" Россию переходить от экспорта сырья к экспорту переработанной продукции", - заметил собеседник "РГ".

"Любая перестройка технологической цепочки и массовый перевод грузов в контейнеры - это долго и не по всем грузам экономически целесообразна", - говорит исполнительный директор Евразийского союза участников железнодорожных грузовых перевозок Сергей Авсейков. Для отправителей грузов это обернется дополнительными издержками. Но контейнерные перевозки в целом более технологичны и востребованы сейчас в международных перевозках. Так что всем участникам российского транспортно-логистического рынка, включая государство, стоит прилагать максимум усилий по комплексному развитию рынка контейнерных перевозок и его интеграции в международную транспортно-логистическую систему, заметил он.

Экономика ВЭД В мире Восточная Азия Китай Компании Транспорт ОАО "Российские железные дороги"

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