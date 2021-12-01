Больше всего за неделю выросли цены на муку, яйца, гречку и спички

На 1,1% с 23 по 29 ноября увеличились цены на пшеничную муку, куриные яйца, гречневую крупу и спички, сообщил Росстат. Они стали лидерами по увеличению стоимости за неделю.

По данным Росстата, цены на сахар выросли на 0,7%, подсолнечное масло подорожало на 0,4%, мясо кур - на 0,1%.

Подешевела плодоовощная продукция - в среднем на 0,4%, в том числе помидоры - на 3,1%, морковь - на 0,6%, яблоки - на 0,4%. В то же время подорожали белокочанная капуста- на 3,3% и картофель - на 0,3%.

Выросли цены на зубную пасту - на 0,8%, хозяйственное мыло, туалетную бумагу, пеленки для новорожденных - на 0,7%, порошки стиральные, сухие корма для домашних животных - на 0,5%, мыло туалетное - на 0,4%, подгузники детские - на 0,3%, зубные щетки - на 0,2%.

Подорожали и некоторые виды лекарств. В частности, бромгексин - на 0,8%, нимесулид, аллохол, поливитамины с макро- и микроэлементами - на 0,4%, валидол - на 0,3%, метамизол натрия (анальгин отечественный) - на 0,2%, корвалол - на 0,1%. В то же время цены на левомеколь упали на 0,2%, комбинированные анальгетики, поливитамины без минералов отечественные - на 0,1%.