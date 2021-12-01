Брошенные многоэтажки отдадут гарантирующим управляющим компаниям

О планах Минстроя по введению гарантирующих управляющих компаний рассказала замдиректора Департамента развития ЖКХ ведомства Олеся Лещенко.

Полномочия муниципалитетов по назначению временных управляющих организаций для "брошенных" домов (которыми не хочет заниматься ни одна УК, например, из-за их ветхого состояния) не работают, отметила Лещенко на стратегической сессии Национального жилищного конгресса "17 лет Жилищному кодексу Российской Федерации: итоги и перспективы развития".

Поэтому ведомство предлагает передать эти полномочия регионам, регион будет определять цену таких домов и формировать лот. "Это может быть межмуниципальный лот или, наоборот, это может быть несколько зон деятельности на один регион или муниципалитет, все зависит от региональных особенностей", - сказала представитель Минстроя. Условия конкурсов на право управления такими домами, типовые требования к такой гарантирующей управляющей организации будут прописаны на уровне правительства, эту работу Минстроя будет вести в следующем году.

Договор с такой гарантирующей управляющей компанией должен быть не менее, чем на 3-5 лет, за меньший срок показать что-то на этих домах не получится, считают в Минстрое.

Речь не идет о создании новых структур, подчеркнула Лещенко. Отбор будет идти из действующих управляющих компаний, которые готовы выйти на конкурс и "подобрать" дома, включенные в лот. Там, где есть ТСЖ, УК по договору с собственниками, и эта УК собственников устраивает, ничего не поменяется, отметила эксперт.