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01.12.2021 15:43
Рубрика: Экономика

Брошенные многоэтажки отдадут гарантирующим управляющим компаниям

Текст: Марина Трубилина

О планах Минстроя по введению гарантирующих управляющих компаний рассказала замдиректора Департамента развития ЖКХ ведомства Олеся Лещенко.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Полномочия муниципалитетов по назначению временных управляющих организаций для "брошенных" домов (которыми не хочет заниматься ни одна УК, например, из-за их ветхого состояния) не работают, отметила Лещенко на стратегической сессии Национального жилищного конгресса "17 лет Жилищному кодексу Российской Федерации: итоги и перспективы развития".

Поэтому ведомство предлагает передать эти полномочия регионам, регион будет определять цену таких домов и формировать лот. "Это может быть межмуниципальный лот или, наоборот, это может быть несколько зон деятельности на один регион или муниципалитет, все зависит от региональных особенностей", - сказала представитель Минстроя. Условия конкурсов на право управления такими домами, типовые требования к такой гарантирующей управляющей организации будут прописаны на уровне правительства, эту работу Минстроя будет вести в следующем году.

Договор с такой гарантирующей управляющей компанией должен быть не менее, чем на 3-5 лет, за меньший срок показать что-то на этих домах не получится, считают в Минстрое.

Речь не идет о создании новых структур, подчеркнула Лещенко. Отбор будет идти из действующих управляющих компаний, которые готовы выйти на конкурс и "подобрать" дома, включенные в лот. Там, где есть ТСЖ, УК по договору с собственниками, и эта УК собственников устраивает, ничего не поменяется, отметила эксперт.

Экономика Недвижимость

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