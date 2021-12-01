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05.12.2021 07:00
Рубрика: Общество

Чем соцконтракт отличается от социальных пособий и кому он поможет

Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Неделя № 273(8624)
Социальный контракт - это адресная помощь нуждающимся, которая включает целый комплекс мероприятий, направленных на преодоление человеком трудной жизненной ситуации и формирование у него своего постоянного источника дохода. Среди них могут быть целевые выплаты.
Соцконтракт может заключаться на преодоление трудной жизненной ситуации. Фото: Валерий Матыцин / ТАСС Соцконтракт может заключаться на преодоление трудной жизненной ситуации. Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Соцконтракт может заключаться на преодоление трудной жизненной ситуации. Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Как пояснили "Российской газете" в минтруде, при заключении с человеком социального контракта обязательно разрабатывается индивидуальная программа социальной адаптации. Именно в ней предусмотрен тот объем помощи, которую он получит. Она может быть разной и зависит от жизненной ситуации человека. В документе подробно расписываются этапы ее предоставления. Определять это должны органы социальной защиты. Этим соцконтракт и отличается от социальных пособий.

Какую помощь можно получить по соцконтракту

Доходы населения выросли в основном за счет социальных выплат

Например, соцконтракт можно заключить на поиск работы. В этом случае в программу социальной адаптации могут включить предварительное обучение в центре занятости или на курсах, стажировку, пособие в размере регионального прожиточного минимума. Его единовременно выплатят в течение месяца после заключения соцконтракта, а потом будут выплачивать ежемесячно в течение трех месяцев после трудоустройства: планируется, что к этому времени человек успеет окончательно закрепиться на работе, поскольку это максимальный период для испытательного срока.

В числе дополнительных мер поддержки может быть, например, помощь в восстановлении документов или устройстве ребенка в детский сад. Вот только подписав такой договор с государством, человек тоже берет на себя обязательства, которые должен выполнять, иначе в мерах поддержки ему будет отказано. Во-первых, ему придется зарегистрироваться в центре занятости, а во-вторых - учиться, если одним из условий при оказании помощи в трудоустройстве будет получение новой профессии. Соцконтракт с теми, кто ищет работу, заключается максимум на 9 месяцев.

На открытие собственного дела по соцконтракту предоставляется 12 месяцев. В рамках него может быть оказано комплексное содействие в составлении бизнес-плана, смет, а также поиска рынков сбыта производимой продукции. Иногда программа социальной адаптации может включать обучение. Общий объем финансовой помощи по соцконтракту для будущих предпринимателей достигает 250 тысяч рублей. Выделенные средства можно направить, например, на приобретение необходимого оборудования, инвентаря и (или) на аренду помещения (но не более 15%). Также деньги можно потратить на консультации юристов или услуги бухгалтеров. Но для того чтобы получить такую поддержку, человеку придется зарегистрироваться в налоговых органах в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого.

Помощь по соцконтракту зависит от жизненной ситуации человека

У жителей сельских территорий большим спросом пользуется социальный контракт на ведение личного подсобного хозяйства. Он тоже заключается на срок до 12 месяцев. По нему гражданам оказывается комплексное содействие в производстве сельскохозяйственной продукции и ее сбыте. Помощь включает единовременную выплату в размере до 100 тысяч рублей. Деньги можно потратить на приобретение товаров, которые могут потребоваться начинающему фермеру. Но ему также придется зарегистрироваться в налоговых органах в качестве самозанятого.

Соцконтракт может заключаться и просто на преодоление трудной жизненной ситуации, но максимум на 6 месяцев. По нему гражданам назначат ежемесячную выплату в размере регионального прожиточного минимума, которую можно направить на приобретение жизненно необходимых товаров: еду, одежду, обувь, лекарства. Кроме того, в индивидуальную программу адаптации могут включить, например, такие мероприятия, как помощь в уходе за нетрудоспособными родственниками, лечение члена семьи от алкогольной или наркотической зависимости.

Кому подходит соцконтракт и как его оформить

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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В числе условий для получения помощи по соцконтракту - нуждаемость граждан, приоритет предоставляется семьям с детьми, среднедушевой доход которых не превышает прожиточного минимума в регионе. Обратиться за такой поддержкой семья должна сама, подав заявление в электронной или письменной форме в региональные органы соцзащиты или в МФЦ, представив сведения о составе, доходах и имуществе. Решение о возможности его заключения принимается органами соцзащиты в течение месяца. С 2021 года соцконтракты стали доступны всем нуждающимся, и с января по ноябрь их заключено уже более 230 тысяч.

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