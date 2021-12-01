Читатели выбрали свои "Большие книги": любовь, секты и феминизм

В первый день зимы завершилось народное голосование 16-го сезона Национальной литературной премии "Большая книга". Свой голос за лучшую книгу отдали почти 9 тысяч читателей из 40 стран. Лидером народного голосования стала книга Наринэ Абгарян "Симон", написанная с большой любовью о настоящей любви.

Второе место у романа Алексея Поляринова "Риф", в котором самым неожиданным образом переплетаются три совершенно разные сюжетные линии, а получается роман о вечной войне поколений и авторское исследование религиозных культов.

Замыкает тройку лидеров "Сад" Марины Степновой. Об этой книге говорят, что в ней все "чрезмерно" - продуманный сюжет, сложные герои и невероятный богатый и объемный язык. Но кто сказал, что это плохо?

Познакомиться с произведениями финалистов можно было на сайте партнера премии, лидера рынка лицензионных электронных и аудиокниг в России и странах СНГ "ЛитРес".

Как верно заметил генеральный директор группы компаний "ЛитРес" Сергей Анурьев, произведения лауреатов и финалистов "Большой книги" всегда занимают достойное место в отечественной литературе и сердцах читателей. Эти книги надо обязательно читать.

"И традиционно для этого мы открываем бесплатный доступ к книгам финалистов в нашем сервисе в рамках читательского голосования на LiveLib. Каждый год мы видим, как растет интерес пользователей к этой инициативе: в ноябре 2021 года произведения финалистов скачали более 27 700 раз, а число принявших участие в голосовании оказалось в три раза больше, чем годом ранее", - отметил Анурьев.