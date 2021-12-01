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Что делать, если не хватает памяти в смартфоне

Текст:   Антон Благовещенский
01.12.2021,  
17:49
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

По мере использования становится все меньше свободного пространства в памяти смартфона - как оперативной, так и постоянной. Запущенные приложения и виджеты рабочего стола занимают место в ОЗУ, установленные - в постоянном хранилище. Сайт Газета.Ru рассказал, как улучшить работоспособность смартфона.

Так, рекомендуется один или два раза в год сбрасывать смартфон до заводских настроек (особенно если речь идет о недорогих моделях). Чем дольше работает смартфон, тем больше памяти в нем используется.

Кроме того, если оперативной памяти немного, то стоит отказаться от виджетов рабочего стола и анимированных ("жвых") обоев, которые занимают большой объем ОЗУ. Очистить память помогут также встроенную в систему оптимизаторы - лучше пользоваться ими, чем сторонними программами, которые также занимают место.

Наконец, пользователь может изучить список приложений и удалить ненужные - это освободит место как в ОЗУ, так и в постоянном хранилище.

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Еще один способ справиться с нехваткой оперативной памяти - увеличить ее объем за счет постоянной. Так могут делать многие смартфоны, продающиеся в России - Samsung, Xiaomi, realme. Технология позволяет выделить место в постоянном хранилище и использовать его для временного хранения данных, то есть в роли оперативной памяти. На некоторых моделях можно добавить 5-7 гигабайт оперативки. Расширить же основную память можно при помощи карт microSD.

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