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04.12.2021 09:00
Рубрика: Экономика

Что нужно знать начинающему инвестору об облигациях

Текст: Анастасия Алексеевских
Российская газета - Неделя № 273(8624)
Ставки по депозитам в банках сейчас находятся на уровне инфляции, едва превышая 8% годовых. Чтобы приумножить свои вложения, можно попробовать свои силы на фондовом рынке.
Давать взаймы - выгодный бизнес. Облигации тому подтверждение. Фото: РИА Новости Давать взаймы - выгодный бизнес. Облигации тому подтверждение. Фото: РИА Новости
Давать взаймы - выгодный бизнес. Облигации тому подтверждение. Фото: РИА Новости

Одним из наиболее надежных инструментов для неквалифицированных инвесторов могут стать облигации. Это ценные бумаги, которые свидетельствуют о том, что инвестор предоставил эмитенту (компании или государству) заем. Фактически облигация - это соглашение, подтверждающее наличие долга, который можно как продавать, так и покупать. Что нужно знать об облигациях, "РГ" рассказал управляющий директор по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Андрей Ревенко.

Фото: Брайан Смит/РИА Новости
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1. Фиксированный доход. Облигации, в отличие от акций, дают фиксированный доход. Эта доходность заранее прописана в проспекте эмиссии ценной бумаги и называется купонной доходностью. Она определяется как фиксированный процент к начальной стоимости облигации. Как правило, купоны в облигациях выплачивают один раз в шесть месяцев. Купонный доход облагается налогом.

2. Облигации имеют дату погашения. Дата погашения облигации заранее известна. В большинстве случаев облигации гасятся по номиналу, то есть по той цене, по которой были выпущены. Чем дальше дата погашения облигации, тем более волатильной она может быть. Дата погашения и купонная доходность - это то, что в первую очередь влияет на вторичную стоимость облигаций.

3. Облигации могут меняться в цене. На вторичном рынке облигации стоят либо дороже цены, по которой выпускались (как правило, это 100%), либо дешевле. Стоимость облигации меняется в зависимости от срока, оставшегося до погашения облигации, купонной доходности, рыночной ситуации и ситуации у эмитента облигации. Важно понимать, что чем ближе дата погашения, тем больше цена облигации будет стремиться к номинальной (стартовой) стоимости. Также важным критерием является доходность к погашению, она определяется как сумма купонной доходности и изменения стоимости по телу облигации к сроку до погашения и рассчитывается в годовых. Как правило, при выборе облигации для инвестирования инвестор в первую очередь должен смотреть на доходность к погашению.

4. Накопленная доходность. Важной отличительной особенностью облигаций в сравнении с депозитами является наличие накопленной купонной доходности, которая начисляется ежедневно. То есть если инвестор продает облигацию до фактической выплаты купона, он получает ту купонную доходность, которая накопилась с последней выплаты купона по текущую дату.

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5. Лучше больше, чем меньше. В инвестиционный портфель лучше брать не одну облигацию, а несколько, а еще лучше не ограничивать себя и составить портфель из 10-15 бумаг. Это позволит снизить риски. Ведь если эмитент, который выпустил облигацию, объявляет себя банкротом, то инвестор может потерять ту часть денег, которую он инвестировал в эту ценную бумагу. Наличие нескольких бумаг в портфеле позволяет значительным образом снизить эти риски. К тому же можно подобрать облигации с разными сроками купонных выплат и тем самым настроить себе поступление купонных платежей именно с той периодичностью, которая нужна инвестору.

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