Дисфункции мозга у детей будут лечить в новой клинике ФМБА

Новости

ВОЗ: Нет данных о снижении эффективности вакцин перед штаммом "омикрон" 16:35
Глава ЕК предложила обсудить обязательную вакцинацию в Европейском союзе 16:18
Московские выпускники написали итоговое сочинение 16:16
Медведев: В России по-прежнему сложная эпидситуация 16:07
В Мюнхене взорвалась авиабомба времен Второй мировой войны 16:02
Фрагмент американской ракеты Pegasus подлетит к МКС на 5 км 15:59
Среди пользователей "Честного ЗНАКа" разыграют более 2 млн рублей 15:57
Бабиков стал 14-м в суперспринте на Кубке IBU 15:39
Матвиенко назвала ложью сообщения о подготовке нападения России на Украину 15:34
Ученые обнаружили антитело для разработки универсальной вакцины от COVID-19 15:28
Стране басков разрешили требовать ковид-паспорта на входе в кафе и клубы 15:27
От COVID-19 умерла участница "Битвы экстрасенсов" Ольга Седова 15:19
France Football может вручить Левандовскому "Золотой мяч" за 2020 год 15:15
Смертность от коронавируса в мире снизилась на 10% 15:11
Москвичи одобрили благоустройство поймы реки Яузы от Широкой до Енисейской 15:01
В Калининграде назвали улицу именем погибшего главы МЧС Зиничева 14:59
Матвиенко оценила возможные санкции США против "СП-2" 14:58
Львова-Белова попросила Минздрав усилить антиалкогольную профилактику 14:54
Матвиенко попросила осторожнее планировать новогодний отдых из-за "омикрона" 14:52
Видео: В Краснодаре ликвидируют последствия ураганного ветра 14:50
В Кремле пояснили слова Владимира Путина о ДНР и ЛНР 14:39
Песков назвал заявления Лукашенко по газу позицией президента суверенного государства 14:36
Песков назвал опасным авантюризмом планы силового решения проблемы Донбасса 14:35
Фото: в Москве простились с Александром Градским 14:25
Путин поговорит по телефону с Эрдоганом 14:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Какие законы вступают в силу в декабре
Какие законы вступают в силу в декабре
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
01.12.2021 16:01
Рубрика: Общество

Дисфункции мозга у детей будут лечить в новой клинике ФМБА

Текст: Елена Манукиян

При центре мозга Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) откроется невролого-педиатрическое отделение, где будут обследовать и лечить детей с патологиями мозга и нарушением мозговой деятельности. Об этом рассказала руководитель ФМБА Вероника Скворцова на открытии Научно-производственного комплекса персонифицированной медицины при Центре мозга.

Фото: iStock
Врач-невролог рассказала, как коронавирус влияет на нервную систему

"Запущен процесс лицензирования для того, чтобы мы смогли открыть невролого-педиатрическое отделение, в котором смогут обследоваться и лечиться дети", - сказала она.

Сегодня в Центре мозга принимают только взрослых. Ежегодно в нем проходят лечение около 9 тысяч пациентов, которые поступают по полису ОМС либо федеральным квотам на оказание высокотехнологичной помощи. Здесь лечат людей с неврологическими, кардиологическими нарушениями, различными повреждениями и патологиями мозга. А благодаря открытию научно-производственного комплекса персонифицированной медицины в ближайшие 3-5 лет в центре планируют полностью восстанавливать больных после инсультов, черепно-мозговых травм и с другими тяжелыми диагнозами. "Ученые нашего центра будут создавать здоровые клетки головного мозга из биологического материала самих пациентов, а также наращивать клетки, взятые у человека, при необходимости - модифицировать их и вводить обратно уже в исправленном виде", - пояснила Скворцова.

Планируется, что помощь в детском отделении при Центре мозга также будут оказывать лучшие специалисты национального-исследовательского университета им. Пирогова, в состав которого входит республиканская детская клиническая больница с очень сильным неврологическим подразделением.

Общество Здоровье Правительство Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) Все о работе мозга

Главное сегодня

Фото: в Москве простились с Александром Градским
Песков назвал важным заявление Лукашенко о принадлежности Крыма России
Путин поручил кабмину выделить средства на повышение зарплат бюджетников
МИД РФ: Украина стянула в зону конфликта в Донбассе половину своей армии
У трех категорий россиян с 1 декабря выросли пенсии
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Стали известны подробности о вакцинации подростков от COVID-19 "Спутником М"