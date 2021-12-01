Дисфункции мозга у детей будут лечить в новой клинике ФМБА

При центре мозга Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) откроется невролого-педиатрическое отделение, где будут обследовать и лечить детей с патологиями мозга и нарушением мозговой деятельности. Об этом рассказала руководитель ФМБА Вероника Скворцова на открытии Научно-производственного комплекса персонифицированной медицины при Центре мозга.

"Запущен процесс лицензирования для того, чтобы мы смогли открыть невролого-педиатрическое отделение, в котором смогут обследоваться и лечиться дети", - сказала она.

Сегодня в Центре мозга принимают только взрослых. Ежегодно в нем проходят лечение около 9 тысяч пациентов, которые поступают по полису ОМС либо федеральным квотам на оказание высокотехнологичной помощи. Здесь лечат людей с неврологическими, кардиологическими нарушениями, различными повреждениями и патологиями мозга. А благодаря открытию научно-производственного комплекса персонифицированной медицины в ближайшие 3-5 лет в центре планируют полностью восстанавливать больных после инсультов, черепно-мозговых травм и с другими тяжелыми диагнозами. "Ученые нашего центра будут создавать здоровые клетки головного мозга из биологического материала самих пациентов, а также наращивать клетки, взятые у человека, при необходимости - модифицировать их и вводить обратно уже в исправленном виде", - пояснила Скворцова.

Планируется, что помощь в детском отделении при Центре мозга также будут оказывать лучшие специалисты национального-исследовательского университета им. Пирогова, в состав которого входит республиканская детская клиническая больница с очень сильным неврологическим подразделением.