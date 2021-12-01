Для вернувшихся из стран с "омикроном" россиян введут карантин

В связи с появлением в мире нового штамма коронавируса "омикрон" Роспотребнадзор сокращает действие ПЦР-тестов до 48 часов. Для россиян, возвращающихся из стран с распространяющимся штаммом, вводится двухнедельный карантин.

Данные из регионов говорят о стабилизации ситуации с COVID-19 в России, но в целом расслабляться нельзя, предупредил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением заболевания.

Призыв не расслабляться вызван в том числе появлением в мире нового, более опасного штамма "омикрон". "Россия ограничила авиасообщение и въезд для иностранных граждан ряда стран. Это нужно, чтобы минимизировать риск проникновения нового штамма", - сказал Мишустин о принимаемых мерах. После анализа образцов, поступивших в базу данных за последний месяц, и в первую очередь от лиц, которые выезжали за рубеж, Роспотребнадзор новый штамм в стране не выявил, заявила глава ведомства. В аэропортах организовано тестирование граждан, которые прибывают из рисковых государств. Это прежде всего ЮАР и сопредельные с ней африканские государства, Китай, Великобритания и ряд других, которые объявили об обнаружении штамма. Тестирование проводится бесплатно. "Большинство перечисленных стран, с которыми мы не возобновили регулярное сообщение, имеют высокие риски инфицирования человека новым коронавирусом, и от граждан, которые находились там по личным нуждам вопреки нашим призывам пока не посещать высокорисковые регионы мира, мы вынуждены требовать соблюдения 14-дневного карантина по возвращении", - сообщила Анна Попова.