Дмитрий Медведев провел прием граждан

В России все еще сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация из-за пандемии коронавируса, и людям необходима поддержка. Об этом заявил председатель "Единой России", зампред Совбеза Дмитрий Медведев. В среду он провел онлайн-прием граждан, приуроченный к 20-летию партии. Службы по решению конфликтов в школах, цифровой навигатор медпомощи инвалидам и иппотерапия для детей с ограниченными возможностями - с такими предложениями обратились к Медведеву участники встречи.

"И хотя сегодня партии исполнилось 20 лет, хочу всех предупредить: конечно, сейчас не время праздновать и отдыхать. В стране по-прежнему весьма сложная эпидемиологическая ситуация, люди ждут от нас поддержки не на словах, а на деле. Прошу коллег по партии активно включиться в эту работу", - сказал он.

Медведев отметил, что "Единая Россия" всегда, во всех обстоятельствах старалась ставить на первое место защиту интересов граждан, брала ответственность на себя за решения, которые необходимы для развития страны, даже сложные, не всегда популярные решения, старалась воплотить их в жизнь, отвечала за результаты этой работы".

Региональные общественные приемные играют важную роль в работе партии, ведь это прямой и очень важный канал общения с людьми, подчеркнул Медведев. Вице-спикер Госдумы, руководитель комиссии президиума генсовета "Единой России" по работе с обращениями граждан Анна Кузнецова отметила, что партия начинала с работы 85 общественных приемных, а сегодня их уже более 2,5 тысячи по всей стране.

"В последнее время очень актуален вопрос, связанный с пандемией коронавируса", - сказала Кузнецова. Люди спрашивают про ограничительные меры, про законопроекты, связанные с введением QR-кодов. "Сейчас предстоит внимательно изучить и аккумулировать все возникшие вопросы, отнестись к каждому внимательно и задать их инициаторам законопроекта", - отметила Кузнецова. По ее словам, такая встреча у ЕР запланирована на 7 декабря с участием вице-премьера Татьяны Голиковой.

"Единая Россия" начинала с 85 общественных приемных, сейчас их более 2,5 тысячи

К Медведеву в ходе приема граждан люди обращались как с личными просьбами, так и с конкретными предложениями по решению социальных вопросов. Так председатель школьного родительского комитета Екатерина Ермилова из Волгоградской области, предложила внести изменения в закон об образовании, чтобы создать в школах службы медиации для урегулирования конфликтов. Медведев в ответ вспомнил свои школьные годы и отметил, что конфликты были всегда. "Главное, чтобы они не выходили за какие-то рамки, которые должны контролироваться школьными властями, учителями, руководством школы и отчасти, конечно, и родительским комитетом, и родителями, которые процессу обучения помогают", - сказал он. При этом Медведев признал, что раньше, когда еще не было соцсетей и компьютеров, "все это не приобретало таких форм агрессивных и подчас травматических, иногда и трагедийных, которые случаются сегодня". Поэтому, по его словам, такие службы сейчас нужны гораздо больше, чем 20 лет назад.

"Я думаю, что такого рода законодательная регламентация вполне возможна, но она должна быть не очень подробной. Это же тонкие технологии. Здесь просто нужно, мне кажется, дать соответствующие полномочия, а вот сами по себе процедуры, я бы расписывать не стал", - пояснил Медведев. Он попросил Кузнецову подключиться к этому вопросу.

Директор спортивно-адаптивной школы из Тюмени Вячеслав Голдинов попросил Медведева оказать поддержку в рамках нового направления, которое предполагает общение детей с ограниченными возможностями с лошадьми (иппотерапия). "Нам не хватает средств для приобретения оборудования для этого", - сказал он. Медведев пообещал помочь и дал поручение региональному отделению партии изыскать средства.

Многодетная мама из Новосибирска обратилась к Медведеву с предложением создать цифровой навигатор по медпомощи для инвалидов. "Это должен быть удобный ресурс, который пронизывает всю страну", - отреагировал председатель ЕР. По его словам, в регионах есть много сайтов и приложений с информацией по таким вопросам, однако единого портала нет. "Думаю, что можно проработать эту тему", - поддержал он.

Актуально

В среду Дмитрий Медведев принял участие в международной межпартийной видеоконференции "Глобальные вызовы XXI века: межпартийное измерение" и призвал не политизировать процесс борьбы с пандемией коронавируса. Отдельные страны ведут негативную информационную кампанию против российской вакцины "Спутник V", хотя она доказала свою эффективность, отметил Медведев. "Считаю, что политизация вопроса сотрудничества в период борьбы с пандемией недопустима, сейчас для нас важно продолжить работу по созданию условий для максимальной международной кооперации в этой сфере", - подчеркнул лидер "Единой России". "Вирус не сдается, для масштабной вакцинации граждан на всех континентах нужно решить вопросы взаимного признания вакцин", - призвал он.