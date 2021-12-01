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01.12.2021 22:48
Рубрика: Власть

До 1 607 сократилось количество военнослужащих с коронавирусом

Текст: Юрий Гаврилов

Последние данные о ситуации с коронавирусом в армии в среду вечером опубликовали в специальном бюллетене на сайте военного ведомства России.

Фото: Елена Афонина/ТАСС
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Там сказано, что за прошедшие сутки от Covid- 19 вылечили 85 военнослужащих. Общее количество представителей Вооруженных сил, которые с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте почти 44,6 тысячи человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и отрицательного теста на коронавирус в Вооруженных силах сняли с медицинского контроля свыше 150,5 тысячи человек, контактировавших с инфицированными Covid-19.

Под постоянным наблюдением врачей сейчас находятся 1 607 военных. У этих военнослужащих с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. 702 военных с Covid-19 лежат в ведомственных госпиталях. Шесть заболевших лечат гражданские медики. Еще 899 человек изолированы на дому.

Сообщается, что шестеро инфицированных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. У восьми пациентов врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 50 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 210 человек.

Фото: iStock
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В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся около тысячи четырехсот человек, 330 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 30,1 тысячи пациентов, из которых свыше 11,3 тысячи гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

К настоящему времени в Вооруженных Силах Российской Федерации плановую ревакцинацию прошли 383 750 человек, сообщили в Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Вакцинация от коронавируса

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