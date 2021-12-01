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01.12.2021 03:30
Рубрика: Экономика

Должники смогут через портал госуслуг защитить от ареста прожиточный минимум

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 272(8623)
Федеральная служба судебных приставов сообщила, что с начала следующего года у должников появится возможность подать через портал госуслуг заявление на сохранение денежных средств в размере прожиточного минимума.

В ведомстве напомнили, что с 1 февраля 2022 года будет реализовано право граждан на ежемесячное сохранение при взыскании долгов денежных средств в размере прожиточного минимума. Иными словами, у должников появится защищенная сумма, забрать которую нельзя.

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Данная мера будет распространяться практически на всех должников, за редким исключением. Например, права на неприкосновенный минимум не появится у алиментщиков.

Конечно, закон и сегодня запрещает забирать у человека последнее. Верховный суд России последовательно проводит в жизнь правовые позиции, защищающие человека в трудной финансовой ситуации. Тем не менее, если строго по закону, неприкосновенности у прожиточного минимума пока нет. Поэтому, увы, иногда должникам приходится жить на меньшую сумму.

Например, житель Красноярского края Николай М. получает пенсию 9,4 тысячи рублей. Прожиточный минимум в регионе для пенсионеров составляет 10,1 тысячи рублей. Пенсионер задолжал банку 276 тысяч рублей. Сначала - с августа прошлого года - приставы удерживали у мужчины половину пенсии. В марте этого года доля была сокращена до 10 процентов.

Пенсия единственный источник дохода у мужчины. Так как ее размер и без того меньше прожиточного минимума, он потребовал прекратить отрезать от нее десятую долю. В своем иске он сослался на принятый, но еще не вступивший в силу закон о защите прожиточного минимума. Но суды отклонили иск. Восьмой кассационный суд оставил отрицательное для пенсионера решение в силе: пока еще минимальные пенсии не получили неприкосновенность. Увы.

С 1 февраля вступает в силу закон, гарантирующий должникам неприкосновенный минимум на счету

Впрочем, ждать осталось недолго. Как рассказывают в ФССП, после вступления закона в силу должнику необходимо будет в обязательном порядке обратиться в подразделение судебных приставов, где ведется исполнительное производство. Если на иждивении у должника находятся какие-то лица, он вправе обратиться в суд с заявлением о сохранении ему денежных средств, превышающих прожиточный минимум.

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