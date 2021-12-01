Эксперт рассказал, как правильно заряжать смартфон

Для зарядки гаджетов нужно выбирать зарядное устройство с напряжением, которое будет таким же, как у оригинального сетевого адаптера. Выдаваемая им сила тока может быть больше, чем у оригинала, но не меньше, рассказал изданию Газета.Ru эксперт Роман Кусакин.

В то же время он отметил, что у неоригинального зарядного устройства реальные характеристики могут отличаться от заявленных. В результате смартфон или другое устройство может или перегреться, или не зарядиться до конца. Кроме того, сам сетевой адаптер может также сильно нагреться в процессе зарядки, если он окажется несовместимым по характеристикам.

Еще один минус использования сторонних зарядок заключается в том, что смартфон может неправильно отображать уровень заряда на индикаторе или заряжаться слишком медленно. В последнем случае срок службы батареи уменьшается.

Если же аккумулятор поддерживает быструю зарядку, то требуется особый подбор с учетом особенностей обоих устройств - и смартфона, и зарядного устройства. Требуется, в частности, учитывать технологию зарядки и показатели напряжения и силы тока, которые могут указываться в нескольких сочетаниях.