Эксперты напомнили работодателям о наказании за фальшивые QR-коды

Попытка обойти требование о вакцинации от коронавируса может дорого обойтись бизнесмену. За непривитого сотрудника могут оштрафовать, а некоторые работодатели рискуют отправиться на пару лет в тюрьму. Об этом предупредил директор по правовым вопросам сервиса HeadHunter Юрий Донников.

Для многих отраслей экономики есть требование о минимально необходимой доли сотрудников, прошедших вакцинацию, объясняет юрист. Например, в столице в сфере обслуживания у 80 процентов персонала компании должны быть QR-коды о прививках от COVID-19. Работодатели должны отчитываться. Если они уклоняются от этой обязанности, их ждет штраф до миллиона рублей или приостановка деятельности на три месяца. При этом 40 процентов представителей малого и среднего бизнеса не знают ни о такой обязанности, ни о наказаниях, выяснили исследователи A2:Research.

Если сотрудник сам представил липу, то и отвечать будет только он. Просто за подделку документа можно получить до двух лет лишения свободы, напоминает Донников. Если же человек с поддельным сертификатом заразил других людей, и кого-то из них врачи не смогли спасти, наказание может увеличиться до семи лет лишения свободы. Кроме того, предусмотрена и ответственность непосредственно за использование фальшивого QR-кода - до полугода тюрьмы.

Если же получение сотрудниками поддельных сертификатов о вакцинации случилось стараниями руководства, то такие работодатели рискую получить обвинение сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Юрий Донников считает, что им могут инкриминировать взятку (до двух лет тюрьмы), использование заведомо подложного документа (до полугода тюрьмы) и приобретение такого документа (максимальное наказание - год лишения свободы). И это в том случае, если не наступили тяжкие последствия - тогда и наказание будет более суровым.

Законный вариант: отстранить от работы сотрудника, который отказывается делать прививку и не предоставляет справку о медотводе, без сохранения зарплаты. Статья 77 Трудового кодекса не позволяет уволить такого сотрудника, подчеркивает Юрий Донников.

По оценкам экспертов, сейчас в России до полумиллиона поддельных QR-кодов.