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01.12.2021 17:12
Рубрика: Экономика

Эксперты прокомментировали проверки общепита в аэропортах со стороны ФАС

Текст: Михаил Загайнов
Проверки цен на услуги общественного питания в российских аэропортах являются обоснованными, проблема монополизации этой сферы бизнеса стоит достаточно остро. Об этом заявили "Российской газете" опрошенные эксперты.
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
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Так, заместитель директора Института конкурентной политики и регулирования рынков НИУ ВШЭ, партнер коллегии адвокатов "Муранов, Черняков и партнеры" Олег Москвитин отмечает, что риск завышения цен в аэропортах связан с тем, что потребители ограничены в выборе поставщиков, а порой и полностью лишены выбора.

"Прежде всего, когда аэропорты удалены от городов (и расположенных в них точек питания), а в самих аэропортах нет развитой конкуренции между кафе, ресторанами и прочее. Это, к слову, и есть одна из предпосылок для претензий со стороны антимонопольного регулятора: мало того, чтобы цены были высокими - предприятие или предприятия общепита должны занимать доминирующее положение на данной территории". - пояснил эксперт.

При этом, по мнению эксперта, действующие меры антимонопольного регулирования вполне адекватны и достаточны для борьбы с подобными нарушениями. При этом величина штрафов во многих случаях несоразмерна выгоде от нарушений законодательства.

"Что касается возможности введения дополнительных (не антимонопольных) законодательных ограничений, то, на наш взгляд, они не только были бы излишни, но и вредны. В данном случае ценовое регулирование в рамках рыночной экономики может привести к значительно более негативным результатам. Это и сокращение стимулов для выхода на рынок новых игроков (то есть препятствие развитию конкуренции), снижение качества продукции и обслуживания, возникновение различных проявлений "теневой" экономики. Никакой чрезвычайной ситуации, которая оправдывала бы прямое ценовое регулирование, на данном рынке сегодня не существует", - добавил Москвитин.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
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В свою очередь, руководитель антимонопольной практики Rights Business Standard Анастасия Яремчук отмечает, что вопрос завышения цен на продукты в аэропортах поднимается давно, однако до последнего времени подобные случаи редко решались в пользу заявителей.

"Сложность заключается в специфике территории и функционирования аэропорта: повышенные требования к безопасности, проверкам, маркировке продуктов, повышенная стоимость аренды площади, что отражается на конечной стоимости в меню ресторана", - рассказала эксперт.

Впрочем, необходимости в дополнительных законодательных поправках Яремчук также не видит.

"Текущая редакция антимонопольного законодательства предусматривает определенные запреты, которые применяются антимонопольными органами. Особых сложностей именно квалификация действий не вызывает", - пояснила она.

Член генерального совета Ассоциации антимонопольных экспертов, партнер BGP Litigation Ирина Акимова считает, что с проблемой монополизации торговли сталкиваются все аэропорты Московской области. При этом у ФАС достаточно полномочий, чтобы бороться с этим, отмечает эксперт.

"Если имеющиеся механизмы пресечения роста цен перестанут быть действенными, возможно рассмотреть введение дополнительного регулирования, в том числе в связи со спецификой расположения аэропортов", - добавила Акимова.

Фото: iStock
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Во вторник стало известно, что ФАС возбудила дело в отношении компании "Росинтер Ресторантс" (сети ресторанов Il Патио, Costa Coffee и T.G.I. Friday"s). В ведомстве считают, что компания злоупотребила своим доминирующим положением в "Шереметьево" - цены в кафе и ресторанах сети на территории аэропорта значительно превышают те, что действуют в торговым точках в Москве. Если вина компании в завышении цен подтвердится, то "Росинтер Ресторантс" грозит штраф от 300 тысяч до миллиона рублей.

Кроме того, в среду стало известно, что ООО "Аэро Фуд" снизила цены на питьевую воду в аэропорту Минеральных Вод. Это произошло после предупреждения ФАС, которая во время проверки выявила завышение цен в стерильной зоне аэропорта, где компания занимала доминирующее положение.

Экономика Товары и цены Правительство ФАС

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