Экспорт российского продовольствия достиг исторического максимума

На 28 ноября 2021 года экспорт российской продукции АПК составил более 31,2 млрд долларов - это новый исторический максимум для страны, следует из данных федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе.

К той же дате прошлого года экспорт увеличился на 21% - тогда он составлял 25,9 млрд долларов. За весь прошлый год российского продовольствия было поставлено за рубеж на 30,5 млрд долларов, что на тот момент тоже было абсолютным рекордом для страны.

Самый большой вклад (около трети) в экспорт российской продукции АПК по-прежнему вносит зерно: к 28 ноября этого года его было поставлено на внешние рынки на сумму почти 9,42 млрд долларов. В денежном выражении поставки выросли на 10% - с 8,57 млрд долларов за тот же период прошлого года.

Наибольший прирост наблюдается по экспорту продукции масложировой отрасли: почти в полтора раза (49%) - с 4,16 до 6,19 млрд долларов. Поставки мясной и молочной продукции выросли на 30% - с 1,02 до 1,33 млрд долларов. Экспорт рыбы и морепродуктов увеличился на 29% - 4,73 до 6,08 млрд долларов. Рост поставок в денежном выражении произошел почти по всем видам продукции АПК, за исключением мороженой рыбы, моллюсков, сахарной продукции и отдельной прочей продукции АПК. Например, из зерновых культур больше всего вырос экспорт гречихи, проса - более чем в два раза. А из мяса больше всего увеличились поставки говядины - почти в 2,8 раза.

Импортером номер один российской продукции АПК является ЕС, который нарастил закупки на 44% - с 2,9 до почти 4,2 млрд долларов. В тройку крупнейших импортеров входят также Турция и Китай. Но Турция увеличила импорт российской продукции АПК на 36% - с 2,77 до 3,76 млрд долларов. А Китай утратил позиции лидера, опустившись на третье место: экспорт российского продовольствия в КНР снизился на 11% - с 3,57 до 3,17 млрд долларов. Большой прирост экспорта российской продукции АПК произошел в Южную Корею: страна обогнала Египет по объему импорта российского продовольствия и оказалась на четвертом месте, увеличив закупки на 42% - с 1,52 до 2,17 млрд долларов. Экспорт в Египет вырос минимально: на 2% - с 1,55 до 1,58 млрд долларов.

Ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев прогнозировал, что по итогам 2021 года экспорт продукции АПК может достичь 34-35 млрд долларов.

Мировые цены на продовольствие непрерывно растут второй год на фоне последствий пандемии, невысокого предложения и увеличения спроса на продовольствие. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в октябре 2021 года цены на базовое продовольствие выросли еще на 3% (в первую очередь за счет зерна и растительных масел) и достигли максимума с июля 2011 года.